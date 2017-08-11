Маневренный фонд столицы пополнится

Администрация столицы Коми прорабатывает возможность смены управляющей компании «Жилсервис», в ведении которой находится муниципальный маневренный жилой фонд по адресу: ул.Промышленная, д.15.

Как рассказал журналистам мэр Сыктывкара Валерий Козлов, в доме по Промышленной, 15, куда муниципалитет заселяет людей, в силу разных причин оставшихся без крыши над головой, действительно есть немало проблем. Однако, по мнению мэра, ситуация не столь критична, как это иногда подают в СМИ. Недавно туда с ревизией выезжала рабочая группа с представителями общественных организаций и депутатами. Было выявлено несколько случаев самозахвата комнат. Незаконно занятые комнаты были опечатаны в присутствии участкового.

– Поменять управляющую компанию, конечно, будет крайне непросто, так как в Верхнем Чове нет пока такой компании, которая согласилась бы взять на себя столь сложный маневренный фонд. Но у нас появилось здание в поселке Верхняя Максаковка, которое мы планируем привести в порядок в 2017-2018 годах. Для большего порядка планируем там сделать вахту, потому что это хороший сдерживающий фактор, и жильцам с улицы Промышленной предложим переехать в Максаковку. Таким образом, мы увеличим количество муниципального маневренного фонда, – рассказал мэр.

Галина ГАЕВА