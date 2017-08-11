Из ветхого жилья сыктывкарцев переселят в установленный срок

Программу переселения из ветхого жилья в Сыктывкаре планируют завершить в установленные сроки. Об этом сообщил мэр города Валерий Козлов на брифинге 8 августа.

Всего в Коми до 1 сентября 2017 года должны быть переселены 8852 человека. Времени до финала программы осталось совсем немного, и журналистов интересовало, справится ли Сыктывкар с обязательствами, данными в рамках этой программы. Градоначальник признал, что не все так гладко, как хотелось бы, но перед подрядчиками ставится задача уложиться в сроки.

На сегодня исполняются третий и четвертый этапы выполнения программы переселения. В рамках третьего этапа строится два дома в районе улицы Тентюковской – под строительными номерами 3 и 4. Дом №3 – на 42 квартиры, дом №4 – на 44 квартиры. В них переселятся 86 семей.

– Недавно в дом №3 выезжала госкомиссия, степень его готовности оценивают в 99 процентов, – рассказал мэр. – Заселение в него начнется на этой неделе, как только пройдет асфальтирование прилегающих территорий. Некоторые жильцы туда уже переезжают, в общем, по этому дому проблем и замечаний нет. Степень готовности дома №4 – более 87 процентов. Там работы тоже ведутся активно, на объекте работают не менее сорока человек. Но сдача в установленные сроки потребует больших усилий от подрядчиков. Стройматериалы все есть в наличии, со стороны администрации никаких проволочек нет. Работа идет, но в срок уложиться будет непросто, все равно потребуется еще дополнительно несколько дней. К сожалению, на конкурс выходят организации с не самым большим запасом прочности – ни по оборотным средствам, ни по собственной технике, ни по другим критериям, которые необходимы для быстрого строительства.

По четвертому этапу, как рассказал мэр, должны переселить еще 44 семьи. Городские власти приняли решение приобрести квартиры у добросовестных застройщиков, условия программы это позволяют. Сегодня рынок жилья в Сыктывкаре достаточно большой, предложения есть.

– Конкурсные процедуры уже проведены, все 44 квартиры оформлены в собственность муниципалитета, до конца августа мы заключим договоры, и люди получат это жилье. С нашей стороны все выполнено, и в рамках четвертого этапа мы готовы предоставить квартиры всем нуждающимся. Все квартиры – новые и с отделкой. Две квартиры оборудованы для людей с инвалидностью и сделаны с отдельным входом. Будущие жильцы видели их и остались довольны, – подытожил Валерий Козлов.

Галина ГАЕВА