На пороге сентябрьских выборов

В Избиркоме Коми рассказали о нюансах нынешней избирательной кампании

Единый день голосования 10 сентября в Коми пройдет под знаком муниципальных выборов. 9 августа завершился этап выдвижения и регистрации кандидатов, претендующих на депутатские мандаты в советы городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. Выборы охватят около пяти процентов от общего числа избирателей – 4139 человек. Будут задействованы 36 участковых и восемь территориальных избирательных комиссий. Об особенностях нынешней выборной кампании журналистам рассказал председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Ажиотажа не наблюдается

Сентябрьские выборы – последние на территории Коми перед выборами президента России и, пожалуй, одни из самых спокойных – пока в избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы.

Сейчас в республике проходит 12 избирательных кампаний: одни основные выборы, ряд дополнительных выборов по замещению вакантных депутатских мандатов в Воркуте, Инте, Ижемском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах, а также в городском поселении Микунь. И четыре кампании – во вновь сформированные органы местного самоуправления, образованные путем слияния поселений Туръя Княжпогостского района, Благоево Удорского района, Усть-Кулом и Руч Усть-Куломского района.

Главная причина появления вакантных мандатов – нежелание сельских депутатов представлять декларацию о доходах. Закон сейчас обязывает представлять отчет о доходах и расходах не только самих народных избранников, но и членов их семей. Тот, кто этого не сделает, лишается депутатских полномочий, и приходится проводить дополнительные выборы.

Всего на нынешних выборах на замещение 52 мандатов претендуют 140 кандидатов. Первоначально выдвинулось 143 соискателя, но одному из них – самовыдвиженцу в Воркуте было отказано в регистрации из-за недостаточного количества собранных в свою поддержку подписей избирателей, и еще два кандидата, уже после того, как они были зарегистрированы, прекратили свое участие в выборном процессе.

Наибольшая конкуренция ожидается в Инте, где на один мандат в совете городского округа претендует восемь кандидатов. Меньше всего желающих занять депутатское место в Усть-Куломе – два выдвиженца.

Примечательной чертой нынешней кампании является гендерное равенство кандидатов – 70 мужчин и 72 женщины. Средний возраст участников выборной борьбы – 44 года. Самому молодому кандидату – 18 лет (он выдвинут Коми региональным отделением ЛДПР), самому старшему – выдвиженцу «Единой России» в совет сельского поселения Вежайка Усть-Вымского района – 75 лет.

Новичок среди «старой гвардии»

Как подчеркнул председатель республиканского избиркома, в Коми зарегистрировано 476 избирательных объединений, которые могли бы выдвинуть своих кандидатов, но игроками на выборах неизменно остаются четыре парламентские партии: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. Пятый участник нынешних выборов – новичок. Это партия «Дело», впервые выдвинувшая своего кандидата на территории Республики Коми.

«Единая Россия» выдвинула 50 кандидатов, ЛДПР – 44, «Справедливая Россия» – 18, КПРФ – девять кандидатов. Самовыдвиженцев – 18 человек.

Исходя из численного преимущества легко предсказать, что основная борьба развернется между представителями «Единой России» и ЛДПР – они пересекаются друг с другом практически во всех округах. Например, в том же Усть-Куломе за депутатский мандат столкнутся только представители этих партий.

Агитация в СМИ начинается 12 августа, но бурных дебатов и больших трат ожидать не приходится, ведь, как правило, на выборах муниципального уровня избирательные фонды невелики и кандидаты не вкладывают много собственных средств. Понятно, что в тех поселениях, где нет местных средств массовой информации, не будет ни бесплатного эфирного времени, ни печатных площадей.

Выборные процедуры

С 30 августа по 9 сентября будет проводиться досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий, но, как пояснил Дмитрий Митюшев, это касается только выборов депутатов поселений. В остальных случаях действует процедура выдачи открепительных удостоверений.

Возможность проголосовать досрочно будет у жителей недоступных отдаленных местностей. В Княжпогостском районе 2 сентября члены одной участковой избирательной комиссии выедут в деревни Весляна и Евдино, где числится 30 избирателей, а другой УИК – в село Туръя, деревни Кони и Луг, где проживает 65 избирателей. 6 сентября в Удорском районе УИК села Ертом обеспечит возможность реализации права на досрочное голосование 11 избирателей, проживающих в деревне Ыб.

В Единый день голосования на 25 участках из 36 будет использоваться технология QR-кода. Этот специальный программный продукт, который изготавливается при помощи государственной автоматизированной системы «Выборы», уже был испытан в Коми на выборах в Ухте в мае этого года и всем очень понравился. Технология существенно облегчает и ускоряет работу УИК, позволяет избежать ошибок, связанных с оформлением протоколов и копий, ускоряет процесс вывода данных в ГАС «Выборы». Технику – компьютеры и принтеры, которые обеспечат надлежащий уровень и качество печати, – позаимствуют в гос-учреждениях и органах местного самоуправления. В субботу привезут на избирательные участки и протестируют, а в понедельник вернут все на места. Как отметил Дмитрий Митюшев, пока никаких проблем с обеспечением 25 избирательных участков техникой не возникает.

Что касается отдаленных труднодоступных местностей, а также поселений, где проживает не более 150 избирателей, то здесь голосование будет проводиться по старинке. Завозить туда технику смысла нет.

Судьба трех мандатов

Под занавес пресс-конференции была затронута еще одна тема – о судьбе мандатов трех парламентариев Госсовета Коми – Михаила Брагина, Марины Истиховской и Игоря Терентьева, которые могут быть лишены депутатских полномочий по решению суда.

Председатель Избирательной комиссии пояснил, что процедура в первом и двух других случаях будет разной.

– Брагин избран в составе списка кандидатов, выдвинутых Коми региональным отделением ЛДПР, поэтому в данном случае никаких выборов проводить не надо. После того как он будет лишен полномочий, в течение 15 дней региональное отделение ЛДПР должно представить в избирком предложения по другому кандидату. Они ограничены той очередностью, которая установлена в списке. Брагин находился в общереспубликанской части после Жириновского, то есть по идее должен быть предложен третий человек в списке. Если он, конечно, захочет. Если откажется, мандат передается партией в любую территориальную группу из списка. Но все это будет происходить после того, как вступит в законную силу приговор суда по делу, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Что касается Академического одномандатного избирательного округа, по которому была избрана Марина Истиховская, то здесь иная ситуация. Первая судебная инстанция вынесла решение, но это решение оспорено в апелляционном порядке и прокуратурой со стороны обвинения, и со стороны защиты. Поэтому оно еще не вступило в силу. В зависимости от того, когда вступит в силу апелляционное определение суда второй инстанции, от этой даты будет исчисляться срок. При тех сроках, которые есть сейчас, выборы по Академическому округу состоятся в сентябре 2018 года, в следующий единый день голосования.

То же самое касается и Ираельского одномандатного округа, где только что состоялось заседание по делу Игоря Терентьева. Так как дело не закончено, все остальные процедуры пока не известны. Адвокат попросил время, чтобы до оглашения приговора можно было погасить ущерб. Погашение ущерба смягчает наказание. Если суд пойдет навстречу, судьба этого мандата также будет решаться на следующих сентябрьских выборах.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА