Твори добро – собирай крышки

В рамках Года добрых дел, объявленного в республике главой региона Сергеем Гапликовым, Национальная библиотека Республики Коми присоединилась к акции «Крышки добра», которая сейчас проходит в Ростове-на-Дону, Юрьевце, Челябинске и Сыктывкаре.

В фойе библиотеки установлен контейнер для сбора крышек от пластиковых бутылок. За две недели акции сотрудники и читатели библиотеки уже набрали пятилитровый контейнер, и скоро наполнится второй.

Крышки собираются для дальнейшей переработки. На официальном сайте проекта сказано, что прием бутылок имеет технические требования, которые не распространяются на крышки. Они идут на переработку, а все средства от компании-переработчика за полученный пластик направляются в Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд «Сила добра» на реализацию благотворительных программ фонда. Помимо этого, проект способствует улучшению экологии за счет снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Присоединиться к проекту может любой желающий: контейнеры для крышек могут быть как в подъезде дома, так и в офисе. Пункты сбора крышек уже действуют в нескольких местах столицы Коми. Помимо Национальной библиотеки Коми, они есть в Юношеской библиотеке Коми и в Доме дружбы народов, региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Артур АРТЕЕВ

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