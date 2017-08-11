Юрий Овчинников: «Коррупционеры редко чистосердечно признают вину»

Верховный суд Коми в апелляционном порядке рассматривает два резонансных уголовных дела в отношении экс-чиновников – это дело бывшего руководителя администрации Княжпогостского района Виктора Попова и так называемое «дело Комитета лесов». Осужденные судом первой инстанции упорно не признают свою вину и считают, что заслуживают оправдания. Не согласна с приговорами и прокуратура – в надзорном ведомстве считают, что экс-чиновники должны быть наказаны строже. О позиции гособвинения в резонансных процессах «Республике» рассказал начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Коми Юрий Овчинников.

– В связи с чем прокуратура обжаловала приговор Виктору Попову? Неужели наказание – 8 лет и 3 месяца колонии строгого режима – показалось слишком мягким?

– Стоит добавить, что, помимо лишения свободы, Виктор Попов приговорен к штрафу в десять миллионов рублей, конфискации взятки в два миллиона рублей. По гражданскому иску прокуратуры Республики Коми суд взыскал с Попова в пользу бюджета более 15 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.

Но прокуратура считает, что, поскольку Виктор Попов совершил преступления с использованием тех полномочий, которые предоставляла ему занимаемая им тогда должность, он должен получить дополнительное наказание – лишение права занимать определенные должности на госслужбе. А суд ему этого наказания не назначил, поэтому гособвинитель внес апелляционное представление.

Напомню, Княжпогостский районный суд признал Виктора Попова виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, которое заключалось в, мягко скажем, очень вольном распоряжении государственной собственностью. Судом установлено, что в 2011 году глава администрации Княжпогостского района Виктор Попов подписал шесть постановлений о предоставлении в аренду ООО «Артстройсервис» земельных участков на территории поселений Емва, Тракт, Синдор, Иоссер и Чиньяворык. При этом Попову, так же как, впрочем, и арендаторам, было известно, что эти участки будут востребованы при строительстве первой очереди объекта «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок» – для размещения вахтовых поселков, техники, труб.

Земельный кодекс России в подобных случаях предусматривает публикацию объявления о предоставлении земельных участков в средствах массовой информации. Если появятся хотя бы двое желающих арендовать участки, проводится конкурс. Не сомневаюсь, что и иные потенциальные арендаторы бы нашлись – да хоть те же субподрядчики «Газпрома», которые тоже знали, что им потребуется земля в аренду. Они даже обращались в администрацию района, пытались получить землю в аренду, но им отказали, сообщив, что требуемые участки уже находятся в аренде у ООО «Артстройсервис».

Предшествовала передаче земли в аренду встреча Виктора Попова с известным в республике бизнесменом Валерием Веселовым, который является одним из учредителей ООО «Артстройсервис», а сейчас еще и фигурантом так называемого «дела Гайзера». Кстати, Валерий Веселов давал показания во время рассмотрения уголовного дела Виктора Попова – посредством видеоконференц-связи из следственного изолятора «Матросская тишина». Он подтвердил, что просил у руководителя администрации района эти участки в аренду по цене муниципалитета, и ООО «Артстройсервис» эти участки получило.

Потом фирма сдала эти участки в аренду субподрядчикам «Газпрома» по стоимости, во много раз превышавшей арендные платежи в бюджет района. В районный бюджет ООО «Артстройсервис» перечислило семь миллионов рублей, а от субарендаторов получило 22 миллиона, «прибыль» фирмы составила 15 миллионов рублей. Понятно, что, если бы администрация сдавала участки напрямую субподрядчикам «Газпрома», эти 15 миллионов должны были бы поступить в районный бюджет и бюджеты поселений района.

За совершение действий по предоставлению земельных участков в аренду с нарушением закона Виктор Попов получил через посредника от генерального директора ООО «Артстройсервис» Армена Товмасяна взятку – два миллиона рублей.

– То есть незаконные действия по предоставлению земли в аренду состояли в том, что участки отдали без «объявления намерений» в прессе? А знал ли Виктор Попов о необходимости публикации информации о сдаче участков аренду?

– Как известно, даже незнание закона не освобождает от ответственности. Однако в данном случае руководитель администрации района не мог не знать процедуры сдачи муниципальной земли в аренду. Кроме того, в материалах уголовного дела есть показания свидетеля Алексея Михайлова, который в тот период являлся руководителем управления муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации Княжпогостского района. Это управление непосредственно заключало договоры аренды с ООО «Артстройсервис». Руководитель управления не раз говорил Виктору Попову, что для сдачи в аренду таких земельных участков необходима первоначальная публикация в средствах массовой информации, но Виктор Попов давал указания подписывать договоры. В какой-то части это послужило причиной увольнения Михайлова из администрации Княжпогостского района.

Интересный момент, о котором сейчас сторона защиты не вспоминает: в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции Виктор Попов утверждал, что подписи на постановлениях о предоставлении земли в аренду сделаны не им. Суд назначил почерковедческую экспертизу, вывод эксперта однозначен: подписи на документах выполнены самим Поповым. Зачем было отрицать очевидное?

– По версии защиты, Виктор Попов и взятку не получал: его якобы оговаривают.

– По многолетнему личному опыту могу сказать, что коррупционеры редко чистосердечно признают вину. И зря: чистосердечное признание учитывается как смягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Факт передачи взятки подтверждают и взяткодатель – руководитель ООО «Артстройсервис» Армен Товмасян, и посредник – Юрий Сборнов, который тогда был директором ООО «Управляющая компания «Княжпогостское ЖКХ» и ОАО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания». Со слов Товмасяна, взятка передавалась двумя суммами (осенью и в конце 2011 года), часть денег он снимал в качестве дивидендов с расчетного счета предприятия. Свидетельские показания в суде дала близкая знакомая Юрия Сборнова, которая два раза видела крупные суммы денег, один раз под Новый год по просьбе Сборнова пересчитала деньги, спрашивала, зачем это. Сборнов отвечал, что эти деньги надо передать Попову. Впоследствии в ответ на ее расспросы подтвердил, что обе суммы передал, при этом нервничал и боялся за свою семью.

Если коротко: версия защиты опровергается материалами дела, суд первой инстанции не усмотрел причин и оснований для оговора Попова указанными свидетелями и признал их правдивыми и согласующимися между собой. Эти показания объективно подтверждает выписка с расчетного счета ООО «Артсройсервис», по которой видно, что со счета сняты дивиденды 13 октября и 27 декабря 2011 года.

– Дело Виктора Попова запомнилось еще и тем, что во время обыска по месту проживания дочерей руководителя районной администрации были изъяты большие суммы денег. Из банкнот можно было выложить ленту длиной в 25 метров – во многих средствах массовой информации появились фотографии купюр. Установлено ли «происхождение» этих денег?

– Здесь важно не путать: есть еще одно уголовное дело в отношении Виктора Попова – его рассмотрение сейчас продолжается в Княжпогостском районном суде. Виктор Попов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и организации присвоения, его дочь Виктория Попова – в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

Есть и третий фигурант уголовного дела – все тот же Юрий Сборнов. Он признал свою вину в совершении преступлений, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором республики, поэтому уголовное дело в отношении Сборнова было выделено в отдельное производство. Суд уже признал его виновным в присвоении чужого имущества и легализации преступных доходов.

Виктория Попова занимала руководящие должности в ООО «Управляющая компания «Княжпогостское ЖКХ», ОАО «КЖКХ» и ОАО «КТЭК», которые возглавлял Юрий Сборнов. По версии следствия, в 2008 году глава администрации района Попов с участием своей дочери и Юрия Сборнова организовал хищение денежных средств ОАО «КЖКХ» в особо крупном размере по такой же схеме, как и с земельными участками: заключены договоры использования муниципальной техники, являющейся уставным капиталом ОАО «КТЭК», через посредника в лице Управляющей компании путем завышения стоимости субаренды с ОАО «КЖКХ» (2 млн. руб.) по сравнению с договором аренды между Управляющей компанией и ОАО «КТЭК» (110 тыс. руб.), в результате излишки денег аккумулировались на счете Управляющей компании, а в последующем в целях придания законности получения этих денег Поповой и Сборновым выведены на счета компаний-«помоек» по фиктивным гражданско-правовым договорам. Также под руководством Попова этими лицами разработана достаточно сложная схема, в результате исполнения которой вся эта муниципальная техника оказалась в частных руках.

Кроме того, в 2008 году Виктор Попов в нарушение требований закона о защите конкуренции сдал в аренду Управляющей компании муниципальную собственность в виде общежитий в поселке Синдор, которые достались району от ОАО «Газпром». В итоге эта компания под руководством Сборнова и Поповой с 2008 по 2013 год получила доход от использования жилых помещений в сумме более 41 миллиона рублей, который опять-таки должен был бы поступить в бюджет района. Уголовное дело по указанному факту возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Республики Коми.

Те самые «25 метров» денег, о которых шла речь, являются доказательством в рамках этого уголовного дела. У одной из дочерей был изъят чемоданчик с большими суммами денежных средств в российской и иностранной валюте, который Попов в ходе телефонного разговора с дочерью предложил выкинуть с балкона. Но дочь не успела, так как оперативники своевременно обнаружили этот чемоданчик. Очередное судебное заседание состоялось в Княжпогостском районном суде 3 августа.

– Если говорить о незаконном предоставлении земельных участков в аренду, то за аналогичные действия осужден экс-руководитель администрации Усть-Вымского района Мустафа Махмудов. Но там наказание было куда менее строгим – лишение свободы условно. С чем это связано?

– Сама фабула преступления действительно схожа, да и последствия незаконных действий одинаковы: бюджеты Княжпогостского и Усть-Вымского районов из-за руководителей администраций недополучили большие суммы. Эти деньги, а речь идет о десятках миллионов рублей, ушли частным фирмам.

Но юридическая квалификация действий Попова и Махмудова разная. Мустафа Махмудов признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Бывший глава администрации Усть-Вымского района с нарушениями требования закона с мая 2011 по июнь 2014 года издал два незаконных постановления о сдаче двух земельных участков, которые являлись федеральной собственностью и относились к категории земель сельхозназначения, в аренду ООО «СеверСтройТранс». В дальнейшем фирма сдала эти участки в субаренду субподрядчикам «Газпрома», которые использовали землю во время строительства первой очереди газопровода «Ухта – Торжок». ООО «СеверСтройТранс» получило от субарендаторов 34 миллиона рублей, а в бюджет Усть-Вымского района по договору перечислили 16 миллионов рублей. «Прибыль» в 18 миллионов рублей коммерсанты получили фактически из воздуха.

Если Виктор Попов получил взятку за незаконное предоставление земли в аренду, то в случае с Мустафой Махмудовым речь о его финансовой заинтересованности не идет. А точнее, обвинение не может быть основано на предположениях и домыслах, нужны доказательства. Доказательств того, что Мустафа Махмудов получил какую-то личную выгоду от этой операции с землей, следствием не обнаружено.

Говоря о мотивах своих действий, Махмудов утверждал, что считал ООО «СеверСтройТранс» субподрядчиком «Газпрома» и хотел поддержать проект федерального значения – строительство газопровода. Установлено, что ООО «СеверСтройТранс» не являлось субподрядчиком «Газпрома». Но, собственно, не имеет значения, из каких побуждений руководитель администрации Усть-Вымского района распорядился этими участками. Важно другое: администрация района не могла распоряжаться федеральной землей, закрепленной за региональным управлением ФСИН России, без согласия собственника.

Сторона защиты утверждала, что эта земля не использовалась много лет и не использовалась бы дальше. Не совсем так, на этих участках исправительное учреждение осуществляло выпас скота и заготовку кормов. Но даже если бы эти участки не использовались совсем, руководитель районной администрации все равно не мог сдавать в аренду чужую собственность. Представьте, есть у вас квартира, в которой вы не живете. А ваш сосед сдал ее в аренду, мотивируя тем, что вы этой жилплощадью все равно не пользуетесь. Вряд ли вы сочтете такие действия законными.

Факты незаконного предоставления федеральной собственности в аренду были выявлены в ходе проверки, которую провела прокуратура Усть-Вымского района, материалы направлены в районный следственный отдел СК России, сотрудники которого 30 сентября 2014 года возбудили уголовное дело. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора, который, кстати, уже вступил в законную силу. Гособвинитель просил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии, но при определении наказания суд учел не только тяжесть совершенного преступления, но и смягчающие обстоятельства, в том числе возраст и состояние здоровья подсудимого. Поэтому Мустафа Махмудов приговорен к условному лишению свободы. Кроме того, решением Усть-Вымского районного суда от 16 февраля этого года с Махмудова в доход федерального бюджета взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 65,5 миллиона рублей.

– Откуда взялась такая сумма и сможет ли осужденный ее выплатить?

– Сумма ущерба, причиненного земельному фонду при производстве работ, рассчитывалась специалистами, она подтверждена судом. Вопрос взыскания суммы материального ущерба находится в компетенции службы судебных приставов.

Уже есть основания говорить о том, что Мустафа Махмудов пытался избавиться от имущества, за счет которого может быть произведено погашение ущерба. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Усть-Вымского района, установлено, что в период уголовного преследования Мустафа Махмудов подарил своей дочери гараж.

Сделка дарения была совершена после возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора. Таким образом, по выводам прокуратуры, договор дарения гаража направлен на сокрытие имущества с целью уклонения от возмещения причиненного Российской Федерации ущерба. В результате совершения оспариваемой сделки утрачена возможность обращения взыскания на данное имущество.

Прокурор района направил в Усть-Вымский районный суд исковое заявление о признании недействительным договора дарения гаража, возложении обязанности вернуть гараж в собственность экс-чиновника и аннулировании записи о регистрации права собственности за его дочерью. В ходе рассмотрения дела также применены обеспечительные меры в виде запрета осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество (гараж). Суд согласился с позицией прокуратуры района и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Ясно, что за счет одного гаража вышеозначенный ущерб не возместить, но не исключено, у бывшего руководителя района найдется еще какая-нибудь собственность. Даже если она перешла в другие руки во время уголовного преследования, ее можно вернуть осужденному.

– Раз уж речь зашла об астрономической сумме ущерба, нельзя не вспомнить о «деле Комитета лесов». Ущерб от деятельности «лесников» превысил четыре миллиарда рублей. Возмещение его в полном объеме вряд ли возможно. Но неясно, почему «расплачиваются» за ущерб, нанесенный лесному фонду, чиновники? Не они же, в конце концов, вырубали деревья.

– По разговорам, скажем так, в кулуарах я пришел к выводу, что многим людям, далеким от уголовного судопроизводства, вообще непонятно, за что осудили бывшего руководителя регионального Комитета лесов Василия Осипова, его заместителей Александра Куратова и Руслана Ульянова, заведующего сектором государственных заказов комитета Анатолия Слюсаря, начальника отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов комитета Андрея Навалихина и директора госучреждения «Коми региональный лесопожарный центр» Владимира Дробахина.

Напомню, все они признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Понятно, что чиновники не рубили лес лично, но они создали преступную группу, целью которой являлось незаконное предоставление лесных участков для сплошной коммерческой вырубки без проведения аукционов и заключения договоров аренды лесных участков.

Чиновники, чьи роли были четко распределены в зависимости от служебного функционала, вопреки требованиям закона включали в госконтракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов положения, позволяющие проводить сплошные рубки на других участках.

Схема работала примерно так: Комитет лесов с победителем конкурса – например, с ГАУ РК «Коми региональный лесопожарный центр» заключал госконтракт на выполнение лесооздоровительных работ, скажем, на участке А. При этом помимо предусмотренной контрактом денежной оплаты за лесооздоровление Коми региональный лесопожарный центр незаконно получал право на заготовку коммерческой древесины на совершенно другом участке Б по минимальной ставке и в обход конкурсных процедур. Лесопожарный центр перепродавал право на рубку на участке Б по цене, превышающей минимальную ставку в несколько раз. Разница оседала в лесопожарном центре, финансовая деятельность которого не была абсолютно прозрачной. Если движение бюджетных средств можно отследить, то внебюджетные средства руководство центра расходовало по собственному усмотрению.

Объем вырубленного леса и, как следствие, размер причиненного лесным насаждениям ущерба рассчитывался на основании подписанных работниками лесничеств актов приемки мест незаконных рубок и данных космического мониторинга. На снимках со спутника хорошо видно, что участки, где проводилась вырубка леса, не совпадают с теми, где должны были осуществляться лесооздоровительные мероприятия.

Эта схема работала на большей части территории Коми. В республике 32 территориальных лесничества, в 26 из них практиковалась вырубка деревьев под видом санитарных рубок. По выводам экспертов, объем незаконно вырубленной древесины составил 860 164 кубометра. Если бы эта древесина была заготовлена в порядке, предусмотренном Лесным кодексом России, бюджет получил бы более 80 миллионов рублей. Есть установленный порядок расчета ущерба, причиненного лесным насаждениям. Ставка платы за древесину, утвержденная постановлением правительства, умножается на объем вырубленной древесины. Полученная сумма (в нашем случае 80 миллионов рублей с небольшим) умножается в 50 раз. В итоге и выходит более четырех миллиардов рублей – это сумма ущерба, причиненного лесу, сумма экологического ущерба.

Мы считаем, что возмещать этот ущерб должны именно экс-чиновники, поскольку они виновны в том, что он был причинен. И суд с этой позицией согласился. Именно чиновники организовывали схему незаконной вырубки древесины. При этом те граждане, которые производили вырубку леса, работали по договорам, которые считали законными. А сами чиновники знали о незаконности таких действий – хотя бы потому, что эти нарушения выявлялись в ходе плановых проверок Рослесхоза. В 2011 году по результатам проверки руководству Комитета лесов Коми было указано на нарушения. В 2013 году аналогичные нарушения выявили вновь. В 2014 году возбуждено уголовное дело.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК и прокуратуры Коми