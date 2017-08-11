Студенецкое новоселье

Усть-Вымский район завершает реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Новые дома 10 августа осмотрел глава Коми Сергей Гапликов вместе с первым заместителем министра строительства региона Сергеем Двуреченским.

12-квартирный дом в Студенце по улице Лесной полностью готов к заселению, и в него уже заезжают новоселы. Построен он из кирпича, обшит металлическим сайдингом с наружным утеплением стен. Отопление в каждой квартире можно будет регулировать по своему усмотрению – в квартирах установлены индивидуальные газовые котлы. Вода приходит в квартиры из придомовой скважины.

Как рассказала жительница Студенца Нина Русских, три дня назад вселившаяся в этот дом, с ее старым жильем это просто не сравнить.

– Квартира очень понравилась, отделка хорошая, и дом хороший. Я жила десять лет в аварийном доме, и этот переезд для меня – очень большая радость. Единственный минус – сыровато пока в квартирах, но, думаю, со временем все просохнет, – сообщила Нина Русских. – Я занимаюсь разведением цветов, и возле старого дома у меня их много осталось, сказали, что я могу пользоваться той землей, потом выделят новый участок. Я в честь переезда даже букет наломала, хотя никогда раньше так не делала.

Кирпичный дом на 44 квартиры по улице Свердлова в Жешарте пока жильцов принять не готов, работы завершены на 88 процентов, еще нужно закончить с внутренними перегородками и отделкой. Глава Коми подчеркнул, что все это необходимо успеть до 1 сентября, кроме того – благо-устроить придомовую территорию.

Сергей Двуреченский отметил, что сейчас Усть-Вымский район – один из лидеров по реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Вместе с тем в районе есть немало строений, которые в нынешнюю программу не попали, в частности, поселок Деповской в составе Микуня, где большая часть домов уже в плачевном состоянии. Правительственная делегация заехала и в этот район.

– Программа переселения подходит к своему логическому завершению, Жешарт, конечно, пока немного отстает, но, по словам подрядчика и по нашим прогнозам, у нас есть все шансы закончить этот дом в срок. Но самое главное, что качество жилья, построенного в последние годы, отличается в лучшую сторону от того, что было возведено в предыдущие этапы программы. Претензий от жителей практически нет, – пояснил в беседе с журналистами руководитель районной администрации Василий Лютоев. – Что касается поселка Деповской, то с него начиналось строительство Микуня, постройки были ведомственными, а то, что они сегодня пришли в такое состояние, – это и годы, и то, что они в свое время не были должным образом переданы муниципалитету. Часть жильцов из этого района переселились в новое жилье по первому-второму этапу программы. Остальные дома, кроме частных, планируем переселять, когда будет старт новой программы. После этого планируем сделать там хороший район для частной застройки.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА