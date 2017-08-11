Врач с большой буквы

В четверг в Коми республиканской больнице торжественно открыли мемориальную доску заслуженному врачу РСФСР и Коми АССР, кавалеру орденов Октябрьской Революции и «Знак Почета» Анатолию Разманову. Событие приурочили к Году добрых дел, объявленному главой региона Сергеем Гапликовым.

Почетное право открыть мемориальную доску предоставили первому заместителю министра здравоохранения Евгении Котовой и заместителю председателя Госсовета региона Владимиру Косову. На праздничном мероприятии присутствовали ветераны здравоохранения, коллеги и друзья врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Коми.

Всю жизнь Анатолий Михайлович Разманов посвятил служению людям, охране их здоровья. В 1942 году он окончил Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу и сразу ушел на фронт. Служил в войсках МВД в должности старшего фельдшера батальона и даже там не расставался с хирургическими инструментами. Был награжден медалями «За Победу над Германией 1941-1945 годов», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», Ленинской юбилейной медалью «За доблестный труд», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР, Президиума Коми областного Совета профсоюзов, Министерства здравоохранения Коми АССР.

В 1959 году окончил Архангельский мединститут и вернулся работать в Коми республиканскую больницу. В родной больнице начинал урологом, а уже в 1964-м был назначен главным врачом. Под его руководством учреждение вышло на новый уровень оказания медицинской помощи населению: построили новый хирургический корпус, открыли специализированные отделения, проводилась большая работа по укреплению материально-технической базы медучреждения. В 1975 году больница имела 24 специализированных отделения, 11 лечебно-вспомогательных кабинетов, в консультативной поликлинике проводился прием по 24 специальностям. А еще у республиканской больницы были своя сан-авиация и роддом. У руля такого огромного организма Анатолий Разманов был 15 лет.

А еще он стоял у истоков становления в Коми Центра медицины катастроф. На новом месте очень пригодились его управленческий опыт и, конечно, человечность, которая была главным критерием всех принятых решений за многолетнюю медицинскую карьеру.

Ярослав СЕВРУК

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