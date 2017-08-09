В память о Герое России Александре Алексееве

8 августа в Сыктывкаре состоялся траурный митинг, посвященный памяти Героя России Александра Алексеева, погибшего 8 августа 1996 года в ходе боевых действий в Чеченской Республике. Приказом директора ФСБ России Александр Алексеев навечно зачислен в списки личного состава Управления ФСБ по Республике Коми. Ветераны и действующие сотрудники регионального управления возложили цветы к памятнику Александру Алексееву.

В феврале 1996 года начальник управления кадров республиканского управления ФСБ России подполковник Александр Алексеев добровольно поехал в командировку в Чечню – был старшим группы сотрудников республиканского ФСБ. Группа размещалась в общежитии ФСБ России в Грозном. На рассвете 6 августа 1996 года в Грозный вошли несколько сотен чеченских боевиков, захвативших важнейшие магистрали и опорные центры столицы республики.

Крупные силы боевиков были выдвинуты для взятия общежития ФСБ России, где находились 90 сотрудников, оружие и ценные оперативные документы. Чтобы завладеть бумагами, нападавшие предложили чекистам сдаться. Потом пообещали отпустить с оружием восвояси и даже дать деньги. Ответом на все предложения был категорический отказ. Тогда боевики атаковали.

Подполковник Александр Алексеев оказался по званию старшим среди сотрудников ФСБ России в здании и потому сразу принял командование. Распределил секторы обороны, назначил на каждый из них командира, наладил учет боеприпасов, оказание медицинской помощи раненым. А потом взял автомат и пошел на самые тяжелые участки. Под его руководством бойцы продержались двое суток. Сам Александр Алексеев получил два ранения, но после оказания медицинской помощи вернулся в строй.

В ночь с 8 на 9 августа при прорыве из здания к главным силам российских войск подполковник возглавлял одну из прорывавшихся групп и был убит выстрелом снайпера. Впоследствии с большими потерями чекисты прорвались к своим. Боевикам досталось почти полностью сгоревшее здание и пепел от уничтоженных документов.

Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 1996 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Александру Алексееву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Александр Алексеев похоронен в Сыктывкаре на Краснозатонском кладбище.

У здания школы в Ухте, в которой учился Александр Алексеев, в его честь установлен памятный знак, в холле школы – мемориальная доска. Памятник Герою России установлен у здания Управления ФСБ по Республике Коми в Сыктывкаре. Также мемориальные доски установлены на здании, в котором ранее располагалось управление КГБ СССР по городу Ухте и на здании Ухтинского государственного технического университета, где учился Александр Алексеев. Его именем в Ухте названа улица. Сейчас ухтинцы предлагают присвоить Александру Алексееву звание «Почетный гражданин города». В ближайшее время это предложение будет рассмотрено на заседании городского совета депутатов.

Людмила ВЛАСОВА