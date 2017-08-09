Законодатели глазами избирателей

Работой депутатов Госдумы России интересуются 26 процентов респондентов, среди них активнее всего люди старше 60 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Эксперты говорят, что повседневная парламентская деятельность не может вызывать острый интерес избирателей, в отличие от скандалов и ярких инициатив, которые вызывают раздражение. А вас интересует работа Госдумы?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Если честно, то до недавнего времени это был далекий для меня политический мир. Но времена изменились, и в местных средствах массовой информации стали часто появляться наши депутаты Госдумы Иван Медведев и Ольга Савастьянова. Стали рассказывать о том, что делается в Государственной Думе, что планируется сделать и что сделано именно для нашей республики. Оказывается, все понятно, и реально оцениваешь, какую огромную и ответственную работу делают наши депутаты. Мне такие выступления очень интересны, и хотелось бы видеть их в телепередаче «Персона». Всегда приятно послушать грамотного человека и его суждения не только о главном, но и о простом.

Ольга Нефедова, экономист из Вуктыла:

– Работой Госдумы в целом не интересуюсь, только смотрю новости о резонансных законах, которые принимают парламентарии. Например, их новая инициатива по поводу туристического сбора с отдыхающих вызвала у меня отрицательные эмоции, ведь у нас и так очень завышенные цены на путевки в санатории по сравнению с заграницей.

Манефа Лушкова, председатель совета ветеранов Сысольского района:

– Работа Госдумы по принятию различных законов меня всегда интересовала, и я продолжаю следить за их работой, поскольку являюсь организатором и руководителем клуба правовых знаний среди ветеранов в селе Визинга. Всегда приходится быть в курсе принятых законов. Наших ветеранов очень волнует, какие законы будут их касаться, мы по этому поводу всегда обмениваемся между собой мнениями.

Николай Касьянов, пенсионер из Корткеросского района:

– Да, интересует. Конечно, не все принятые законы можем знать, но радует то, что много внимания депутаты уделяют социальной сфере. Также хочу отметить, что депутаты стали более дисциплинированны, ответственны, корректно ведут себя. Депутаты стали ближе к народу, встречаются с населением.

Василий Назаренко, заместитель руководителя администрации сельского поселения «Щельяюр» Ижемского района: – Да, безусловно, я слежу за работой Госдумы, так как моя деятельность напрямую связана с реализацией нормативных правовых актов, в том числе и федерального уровня. Хотелось бы, чтобы при рассмотрении проектов законов депутаты учитывали условия и особенности сельских территорий.

Ольга Чупрова, индивидуальный предприниматель, Ижемский район:

– Слежу очень внимательно. Считаю, что при обсуждении законопроектов надо больше привлекать экспертов из числа специалистов, знающих реальную ситуацию в рассматриваемой области, поскольку зачастую статистика не отражает полную и реальную картину. Необходимо гнаться не за количеством принятых законов, а за их качеством.

Тамара Горбунова, начальник управления дошкольного образования администрации Сыктывкара:

– Многие инициативы депутатов вызывают негативное отношение, особенно у молодежи, не в последнюю очередь из-за того, что носят запретительный характер. Большое количество принимаемых законов – низкого качества. Депутаты не могут вникнуть в суть, редко какие из инициатив обсуждаются с избирателями. Самые последние примеры – «курортный сбор», «бесплатный багаж».

Надежда Туркина, председатель Княжпогостской организации ветеранов:

– Мне не все равно, как подготавливаются новые законы и какие вносятся изменения в действующие. Очень бы хотелось знать о том, что думают наши избранники о жизни народа, как повысить уровень жизни. Депутаты называют себя слугами народа, но этого мы не ощущаем.

Кирилл Королев, инженер, технический эксперт из Сыктывкара:

– Многие россияне работают на двух-трех работах, чтобы улучшить свое материальное положение. А когда работаешь по 12-16 часов в день, просто некогда следить за деятельностью Думы. Разве что старшее поколение, будучи на пенсии, имеет свободное время для того, чтобы интересоваться деятельностью Госдумы.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов, участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.