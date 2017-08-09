Сергей Захаркин проинспектировал подразделения Росгвардии в Коми

Республику с рабочим визитом посетил командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин.

Знакомство командующего с Коми началось с Воркуты. Здесь 7 августа Сергей Захаркин ознакомился с работой отдельных учреждений и предприятий города, посетил мемориальный комплекс шахты «Северная». В ходе рабочей встречи с мэром Воркуты Игорем Гурьевым обсуждались аспекты укрепления взаимодействия между муниципальной властью и правоохранительными структурами республики, чья деятельность направлена на обеспечение стабильности в обществе, сообщила пресс-служба администрации заполярного города.

8-9 августа командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии находился в Сыктывкаре, где встретился с главой Коми. Сергей Гапликов и Сергей Захаркин обсудили вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов исполнительной власти по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории республики.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства региона, Сергей Гапликов отметил, что между руководством Коми и республиканским управлением Рос-гвардии выстроены деловые взаимоотношения:

– Контакты со службой у нас налажены, текущие вопросы оперативного характера обсуждаем еженедельно, периодически встречаемся с личным составом. В рамках своей компетенции руководство республики готово оказывать всестороннюю поддержку подразделениям Росгвардии.

Сергей Захаркин в свою очередь отметил необходимость взаимодействия Росгвардии и полиции по обеспечению общественной безопасности в рамках возложенных на федеральную службу задач.

В плотном графике визита командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ нашел время и для встречи с руководителями республиканских СМИ. Общение прошло в неформальной обстановке за чашкой чая в среду. Сергей Захаркин рассказал журналистам о непростой службе, которую несут росгвардейцы, и обсудил возможности сотрудничества.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА