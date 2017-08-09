В Коквицах появится новая ферма

До конца текущего года в деревне Коквицы Усть-Вымского района появится новая ферма на 100 голов крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба минсельхоза Коми.

В среду зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев проинспектировал ход строительства новой животноводческой фермы в деревне Коквицы.

Напомним, крестьянское (фермерское) хозяйство Надежды Нефедовой стало одним из победителей конкурсного отбора среди начинающих фермеров на получение грантовой поддержки на строительство животноводческих объектов для содержания крупного рогатого скота, который состоялся в минсельхозе в мае текущего года.

Уже в июне главе КФХ Надежде Нефедовой был предоставлен грант в размере трех миллионов рублей на строительство новой современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота в деревне Коквицы.

– Новая ферма позволит хозяйству увеличить объемы производимой сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов. Также проект имеет социальную направленность. По завершении строительства фермы будет создано шесть новых рабочих мест, – отметил Анатолий Князев.

Общая стоимость проекта составит шесть миллионов рублей, в том числе средства гранта – три миллиона рублей, субсидия муниципалитета – два миллиона рублей и собственные средства – один миллион рублей.

По словам главы хозяйства Надежды Нефедовой, новую ферму планируется сдать в эксплуатацию уже в октябре текущего года.

Игорь ПЕТРОВ