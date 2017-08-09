Подарки для будущих первоклашек
В рамках Года добрых дел в районах и городах республики начались благотворительные акции по сбору школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей и семей, находящихся на учете в центрах по предоставлению госуслуг в сфере социального обслуживания. В акции участвуют как отдельные граждане, так и предприятия.
Почти во всех районах инициаторами сбора канцтоваров для школьников становятся центры социальной помощи населению. Как рассказали «Республике» в Центре предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты Удорского района, благотворительная акция «Школьная пора» проводится ежегодно. Информация об этом выкладывается в соцсетях и в виде объявлений для посетителей центра. Желающие помочь приносят в центр канцтовары, тетради, обложки для учебников, портфели и т.д. В этом году акция объявлена с 14 июля до 31 августа. Накануне Дня знаний комплекты необходимых школьных принадлежностей в праздничной обстановке будут вручены детям.
Эжвинская централизованная библиотека – постоянный участник подобных благотворительных акций. В этом году библиотекари обязались собрать в школу трех первоклассников. Посильную помощь в этом им оказывают посетители, которые приносят необходимые вещи.
– От себя мы кладем в портфель именную поздравительную открытку с Днем знаний и рекомендательные закладки для родителей, как подготовить ребенка к школе, – рассказали «Республике» в эжвинской библиотеке.
В сыктывдинском центре предоставления госуслуг в сфере социальной защиты населения акция «Собери ребенка в школу» проводится с 1 июля по 31 августа. Портфели с канцтоварами здесь готовят не только для детей из семей, находящихся на социальном контроле, но и для детей с инвалидностью. К подобным благотворительным акциям подключились также центры социальной защиты населения Княжпогостского, Койгородского районов, Сыктывкара и Усинска.
Галина ГАЕВА
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