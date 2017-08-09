Глава Коми упрочил позиции в рейтинге влияния

Агентство политических и экономических коммуникаций представило обновленный июльский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации. Глава Коми Сергей Гапликов занимает в нем вторую строчку в группе губернаторов с сильным влиянием.

Как подчеркивают составители рейтинговой таблицы, ключевыми трендами, определившими нынешнее распределение мест глав регионов в рейтинге и их динамику, стали подготовка к сентябрьским выборам и борьба с коррупцией. Группу руководителей с очень сильным влиянием по-прежнему возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, вторая позиция у главы Чечни Рамзана Кадырова, третья – у губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Сергей Гапликов – в первой тройке губернаторов с «сильным влиянием», он уступает только и.о. главы Удмуртской Республики, экс-председателю Общественной палаты России Александру Бречалову. При этом глава Коми упрочил свои позиции, переместившись с 25-й строчки в мае на 22-ю в июне и июле.

В июльском опросе приняли участие 26 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.

Лина ПЕРОВА