Глава поручил обеспечить безопасность детей в интернатах

Проверка Следственного комитета России по Республике Коми подтвердила информацию о том, что воспитанники Пажгинской школы-интерната привлекались к уборке борщевика и получили ожоги от ядовитого растения. По итогам проверки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления.

Напомним, в конце июня республиканские СМИ рассказали о вопиющем инциденте: в рамках так называемого «трудового десанта» дети из Пажгинской школы-интерната рубили борщевик лопатой, при этом никакую спецодежду и рукавицы им не выдали. В результате некоторые подростки получили ожоги рук и ног.

Организованная доследственная проверка подтвердила: подростки действительно получили ожоги при рубке борщевика, что является нарушением СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Следователи провели осмотр места происшествия и зафиксировали участки территории школы, на которых дети рубили борщевик. Были опрошены все воспитанники школы-интерната, произведена выемка имеющейся в учебном заведении документации, касающейся работы летнего лагеря при школе. Назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, в ходе которых установлено причинение легкого вреда здоровью двух воспитанников, принимавших участие в работах по уборке борщевика.

По распоряжению главы Коми служебное расследование по своей линии провело и республиканское министерство образования, науки и молодежной политики. О его результатах Сергею Гапликову доложила зампред правительства – министр образования Коми Наталья Михальченкова:

– Выявлено, что у воспитанников интерната в ходе программы трудовой занятости предусмотрен трудовой десант, где в рамках ежедневных занятий они привлекаются к уборке территории. Установлено, что в рамках этой работы детям были даны задания с нарушением норм и правил по уборке борщевика – рубке корневой системы растения. Пятеро человек получили ожоги от борщевика. По итогам акта и служебного расследования мы подготовили комплекс дисциплинарных мер с привлечением к ответственности лиц, допустивших это нарушение.

По словам министра, одновременно с проверкой интерната в Пажге была проанализирована деятельность всей интернатной сети Республики Коми. Программы воспитания детей в летний период в данных учреждениях разрабатываются самостоятельно, и там, где сильная команда воспитателей, методистов и руководства, проблем нет.

Но, как признала Наталья Михальченкова, в целом в регионе, к сожалению, в течение последних лет организационно-методическое руководство за разработкой и внедрением программ занятости детей в интернатной сети в летний период проводилось на недостаточно высоком уровне.

Сергей Гапликов подчеркнул, что из этой ситуации должны быть сделаны выводы.

– Программы должны быть разработаны с учетом возрастных и физических особенностей детей, с определенными различиями для городских и сельских населенных пунктов. При этом все, что касается привлечения детей к тем или иным видам работ, должно полностью исключать угрозы для их здоровья. С персональным контролем руководителей учреждений. Надо сделать так, чтобы было в порядке не только там, где, как вы говорите, грамотные и сильные управленцы. Это должно касаться всех. Сделайте все, чтобы дети были в безопасности, – распорядился глава Коми, поручив взять за основу лучшие практики, в том числе труды народного учителя CCCР Александра Католикова. – То хорошее, что было забыто, нужно реанимировать, то, чего не хватает, – добавить. Главная задача – сформировать четкие и понятные правила для учреждений по всей республике. В кратчайшие сроки жду на рассмотрение варианты необходимого комплекса мер, которые должны быть реализованы в интернатной сети.

Лина ПЕРОВА