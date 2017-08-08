В Коми откроется музей Михаила Бурдина

В среду в деревне Зулэб Корткероссого района откроется музей, посвященный творчеству музыканта и композитора, народного артиста Коми, руководителя ансамбля «Зарни ань» Михаила Бурдина. Напомним, в этом месяце музыкант планирует уехать из Сыктывкара на постоянное место жительства в Санкт-Петербург.

Как рассказала «Республике» инициатор создания музея сотрудник сыктывкарского Центра коми культуры и землячка артиста Ольга Данилович, открытие музея приурочено к празднованию Пантелей лун (День Пантелея). Этот день традиционно отмечается в Зулэбе.

– Михаил Бурдин многое сделал для Республики Коми, хотелось бы, чтобы человека при жизни помнили, – отметила Ольга Данилович. – Я предложила свою идею директору клуба Зулэба Нине Макаровой, и она согласилась.

В музее будут выставлены первые сценические костюмы и инструменты артиста и фотографии творческой деятельности. Родительский дом Михаила Бурдина, к сожалению, не сохранился, и под музей будет выделен кабинет в клубе.

Сам Михаил Бурдин инициативу организации музея одобрил и готов предоставить новые экспонаты.

Артур АРТЕЕВ