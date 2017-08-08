С праздника – на работу

Огнеборцы из поселка Комсомольск-на-Печоре Троицко-Печорского района устроили для своих земляков мастер-класс по тушению пожара и «пенную вечеринку». Праздник был организован в честь 60-летия местной пожарной части, а после его завершения пришлось спасать от огня местные магазины.

Юбилей пожарные праздновали 5 августа на площадке в центре поселка. Свои умения огнеборцы демонстрировали на остатках старенького «Москвича». Сначала показали собравшимся односельчанам, как правильно доставать пострадавшего из машины после ДТП, а потом – как тушить загоревшуюся машину. Взять брандспойт в руки и почувствовать себя профессиональным огнеборцем мог любой желающий. Пены на горящую машину вылили с большим запасом, так что вокруг нее образовались целые сугробы, в которые тут же с восторгом кинулись купаться местные дети, лепить «снежки» и кидаться ими.

Односельчане в ответ устроили для пожарных концерт местной самодеятельности и выставку детских рисунков. Завершился юбилей всеобщей дискотекой. Но отдохнуть после праздника пожарным не удалось: ночью загорелось деревянное здание, в котором находятся магазины. Стены и крышу спасли, а вот внутри магазины выгорели.

София ПОТЕХИНА

Фото vk.com