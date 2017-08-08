Храм в Шошке обрел новые иконы

В минувшую субботу в сыктывдинском селе Шошка церкви архангела Михаила передали в дар шесть храмовых икон. В торжественной церемонии участвовали глава Коми Сергей Гапликов, главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин и министр внутренних дел региона Виктор Половников. По случаю обретения икон в храме отслужили благодарственный молебен.

Напомним, что предварительные работы по восстановлению закрытого и заброшенного в годы советской власти старинного храма сельчане своими силами начали еще в 2006 году. А полным ходом комплексная реконструкция церковного здания при активной поддержке главы Коми стартовала два года назад. Инициативу поддержали крупные бизнесмены, руководители предприятий и государственных органов власти региона. Благотворительную помощь оказали ЗАО «Русские титановые ресурсы», ООО «РН – Северная нефть», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и лично генеральный директор предприятия Павел Курлыгин, также предприниматель Михаил Забровский. За этот срок было уже много сделано. В частности, над зданием возвели некогда снесенную колокольню.

Строительство храма было начато в 1836 году и завершено за двенадцать лет. В те времена, когда храмы строились на пожертвования, это не считалось долгостроем. Бывало, что храмы тогда строились и по полвека. Как и большинство храмов в Коми крае, в 1936 году церковь архангела Михаила была закрыта. В 1940-1950-х годах здание использовалось как пожарная колокольня. После 1953 года здесь открыли клуб, который работал под церковными сводами до семидесятых годов. Затем здание церкви использовалось под склады и картофелехранилище. А когда его окончательно забросили, то на крыше церкви выросли березки.

По местному преданию, где-то на дне Сысолы лежит один из церковных колоколов с разрушенной колокольни храма. В 1930-х годах колокола решили отправить на переплавку, но на реке баржа перевернулась, и колокол затонул. Только вот точное место происшествия неизвестно. Скорее всего, колокол предварительно разбили на части. Один из осколков бронзового колокола в церковь принес местный житель, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Павел Павлов. Ученый-археолог рассказал «Республике», что несколько лет назад он приобрел в Шошке участок под строительство, поставил там новый дом и сейчас вместе с супругой живет в селе.

– Участок у нас неровный, много кочек, а рядом когда-то находилась сельская свалка, – рассказал ученый. – Пару лет назад я решил сровнять один из холмиков на огороде, начал копать и наткнулся на осколок чего-то металлического. Очистил от земли и увидел изображение архангела. Это достаточно уникальная находка, и ее можно назвать чудом.

По форме находки было нетрудно догадаться, что это фрагмент церковного колокола. В тридцатые годы прошлого века, когда разбитый колокол увозили из Шошки, то дорога к реке проходила через то место, где сейчас участок Павловых. Возможно, что один из фрагментов и выпал незаметно с телеги.

Так совпало, что после этой находки начались работы по реконструкции храма, а сам ученый крестился. В минувшую субботу он передал фрагмент колокола священнику храма. По мнению ученого, бронзовый колокол был местного литья. Возможно, что над ним работали нювчимские мастера.

Помимо фрагмента колокола археолог на своем участке обнаружил стоянку человека каменного века. Он нашел на огороде небольшое каменное орудие, возраст которого датировал восемью-десятью тысячами лет. Ранее в окрестностях Шошки таких древних находок известно не было.

Из дореволюционного иконостаса до наших дней чудом сохранилась одна икона – святым великомученикам Георгию Победоносцу и Власию, епископу Севастийскому. В советское время ее сохранили сельские прихожане. 5 августа после реставрации икону передали в храм. Вместе с ней передали еще пять новых икон. Это образы Иисуса Христа, Богородицы, святых апостолов Петра и Павла, святителей Николая Мирликийского и Стефана Пермского, преподобных Сергея Радонежского и Серафима Саровского.

– Уже сегодня иконы повесим на места, – рассказал «Республике» настоятель храма отец Виктор (Лыткин). – Они будут размещаться на стенах между оконными проемами. Это настоящее чудо, что храм удастся восстановить. Сам я родом из Шошки. Сейчас в селе живет моя мама. Раньше я приезжал сюда только летом, но сейчас я стал священником в родном селе.

Как рассказал отец Виктор, несмотря на то, что основная часть реконструкции за два года уже сделана, еще предстоит много работы. В частности, сейчас храм стоит без света, и службы можно проводить только в светлое время суток. Обычные лампочки как-то не вписываются в церковный интерьер, а на приличные светильники средств нет. Другая проблема – сырость метровых кирпичных стен. На свежей побелке стен местами уже проявились желтые подтеки. Чтобы «осушить» стены, которые несколько десятилетий впитывали дожди, нужно ежедневно топить сохранившуюся с дореволюционных времен большую печь. Нужно отреставрировать и один из трех приделов храма. Пока эта часть помещения закрыта.

Отец Виктор пояснил, что церковная жизнь в селе возрождается. Уже сейчас на службу в храм собирается в среднем по пятнадцать прихожан.

– Своими силами полностью восстановить храм мы не смогли бы, – рассказала журналистам глава сельского поселения Людмила Огнева. – Поэтому в 2015 году обратились за помощью к главе республики Сергею Гапликову, и тогда начались активные восстановительные работы. И в настоящее время мы уже проводим службы каждое воскресенье. Сельчане этому очень рады.

Вручая иконы настоятелю храма, Сергей Гапликов от своего имени и от имени правительства поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановлении храма.

– Если жив храм – жива и Россия, – отметил он. – Еще два года назад здесь была практически разруха, и, когда я сюда приехал, мы решили с коллегами, что нужно сделать первый шаг на пути к восстановлению храма. И мы его сделали. Этот храм – всего лишь первая ласточка в нашей работе. Будут и другие. Мы продолжим восстанавливать святыни, возрождать духовность и воспитывать наших детей в духе православия, терпимости, патриотизма и любви к нашей Родине. Низкий вам поклон за ваше служение, ваше терпение и, конечно, молитвенной помощи нашего Господа и его архистратига Михаила Архангела.

Завершился молебен колокольным звоном.

Артур АРТЕЕВ

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