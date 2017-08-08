Родителей приобщают к порталу госуслуг

Электронный дневник и журнал станут доступными только через портал «Госуслуги». Об этом рассказала начальник отдела комплексной безопасности и информатизации министерства образования, науки и молодежной политики республики Виктория Быстрова.

В настоящий момент доступ к электронным дневникам можно получить как через интерфейс Государственной информационной системы (ГИС) «Электронное образование», так и через учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако с 15 сентября вход в подсистему «Сетевой город. Образование» ГИС «Электронное образование» будет работать только через учетную запись портала «Госуслуги». Логин и пароль, которые выдавались в школе, для родителей действовать перестанут. Для детей и администраторов будут действовать старые логины и пароли.

– Вход в «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» является обязательным для всех государственных систем. Одни и те же логин и пароль используются для входа на единый портал «Госуслуги», в том числе на вкладку сайта регионального отделения, сайты Пенсионного фонда и налоговой службы. Использование учетной записи ЕСИА очень удобно для родителей: отпадает необходимость обращаться к администраторам электронных дневников в школе, если пользователь забыл логин или пароль, – отметила Виктория Быстрова.

Чтобы пользователи заблаговременно позаботились о регистрации на портале «Госуслуги», среди родителей школьников будут распространять специальные памятки, посвященные преимуществам получения услуг в электронном виде и описанию способов их получения, а также инструкции по регистрации на портале «Госуслуги» и получению подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации.

Как напомнили в министерстве, исключительно с использованием сервиса «концентратор услуг» (через Единый портал государственных и муниципальных услуг) будут производиться прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в дошкольные образовательные учреждения. С 2018 года таким же образом будет организована запись в школу, прием заявлений на зачисление в детские лагеря. Также прорабатывается вопрос по предоставлению в электронной форме госуслуги по приему в республиканские организации дополнительного образования.

Лина ПЕРОВА

Фото echospb.ru