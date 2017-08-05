В Сыктывкаре пройдет Коми ВДНХ

Выставка достижений и возможностей народного хозяйства Республики Коми «Достояние Севера» пройдет в Сыктывкаре 20 августа на площадке торгово-развлекательного комплекса «Июнь». Время работы выставки – с десяти утра до семи вечера.

Впервые Коми ВДНХ по инициативе главы республики Сергея Гапликова состоялась в минувшем году и была приурочена к юбилею региона.

Целью выставки является демонстрация достижений и возможностей республики в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового климата. На ВДНХ будет около семидесяти экспозиций, раскрывающих основные вехи развития предприятий и районов.

Каждый район представит на ВДНХ свои достижения. В частности, Ижемский район готовит на выставку фиточаи из иван-чая, мед, варенье и бальзамы. Также свой ассортимент представят производители мясомолочной продукции из Диюра и Сизябска. Они привезут колбасу из конины и оленины, сырокопченое мясо, сыры, деревенскую молочную и кисломолочную продукцию и масло. Ижемцы также выставят сувенирную продукцию предприятия «Оленевод-сервис» из меха и кожи и игрушки и сувениры из дерева мастера из деревни Гам Владимира Рочева. Его работы точно повторяют элементы быта и утвари коми-ижемцев. Гости выставки смогут увидеть и приобрести более десятка уменьшенных копий пасхальных качелей, колодца, нарт, ижемской колыбели и саней.

Сыктывкарское представительство МОД «Русь Печорская» покажет на Коми ВДНХ элементы праздника «Усть-Цилемская горка». Усть-Цилемский район представит на выставке свою молочную продукцию, а мастера Усть-Цильмы – традиционные деревянные изделия с пижемской и мезенской росписью: туеса, ложки, тарелки, шкатулки, сувенирных кукол в традиционном наряде. Все желающие смогут насладиться традиционной выпечкой устьцилемов.

Артур АРТЕЕВ