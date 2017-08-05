Результаты ЕГЭ в Коми получили высокую оценку

Министр образования России Ольга Васильева отметила высокий организационный уровень проведения госэкзаменов в школах Республики Коми в 2017 году. Руководитель минобрнауки поблагодарила главу региона Сергея Гапликова, выразив уверенность в успешном продолжении совместной работы на благо отечественного образования, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

«Благодаря слаженной работе региональных органов власти, представителей образовательных организаций и наблюдателей был обеспечен высокий уровень прозрачности и честности проведения экзаменов», – говорится в письме Ольги Васильевой на имя главы Коми.

Общее количество участников ЕГЭ на территории республики в 2017 году составило 4761 человек. Для проведения экзаменов было организовано 70 пунктов, которые соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов и были оборудованы переносными металлоискателями, системами видеонаблюдения. Ход и качество проведения ЕГЭ в онлайн-режиме контролировали общественные наблюдатели с помощью ресурсов специализированного республиканского ситуационно-информационного центра.

– Необходимо тщательно проанализировать результаты ЕГЭ, выработав рекомендации по повышению общего уровня знаний ребят. Но особое внимание необходимо уделить тем предметам, которые являются основными для дальнейшей подготовки наиболее востребованных сегодня и в ближайшей перспективе специалистов – инженеров, медицинских работников, программистов и биотехнологов. Что касается работы по изучению положительных практик других регионов, где по данным предметам результаты оказались выше, она должна проводиться постоянно, – поручил Сергей Гапликов зампреду правительства – министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Михальченковой.

По итогам ЕГЭ-2017 в республике более 30 процентов выпускников получили тестовый балл от 81 до 100 баллов. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показал, что по восьми учебным предметам: русскому языку, физике, химии, информатике, истории, английскому языку, обществознанию – в 2017 году отмечается увеличение среднего балла по сравнению с 2016 годом.

В рейтинге учебных предметов по выбору лидируют: обществознание (2507 человек), физика (1063), история (879) и биология (840). Наибольшая доля участников ЕГЭ – высокобалльников отмечается по учебным предметам: французский язык – 50 процентов, русский язык – 20,62 процента, английский язык – 27,03 процента. Увеличилась доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и получивших аттестат (2015 год – 98,42 процента, 2016 – 98,98, 2017 – 99,21). Значительное увеличение количества высокобалльников наблюдается по учебным предметам: химия – на 4,42 процента, информатика – на 3,82, история – на 3,17, обществознание – на 2,3, французский язык – на 16,66, английский язык – на 1,67.

В целом усиление государственного и общественного контроля над процедурой проведения госэкзаменов на территории республики в 2017 году оказалось эффективным и действенным, о чем также свидетельствуют и данные государственной итоговой аттестации, сравнимые с результатами прошлых лет.

Роман СЕМЕНОВ

Фото vologda-portal.ru