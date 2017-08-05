В Седкыркеще появятся бункеры для мусора

Мэрия Сыктывкара планирует решить проблему со сбором и вывозом мусора в Седкыркеще до конца этого года. Как сообщила пресс-служба администрации столицы, варианты выхода из проблемной ситуации в среду в ходе рабочей встречи с жителями столичных поселков Седкыркещ и Трехозерка озвучил градоначальник Сыктывкара Валерий Козлов.

Напомним, с 2015 года поселковый полигон сбора отходов был закрыт по решению суда. Вывозить и размещать мусор можно только на полигоне в местечке Дырнос, но в период паводка и распутицы это сделать невозможно.

В связи с этим городские власти проработали новую схему сбора и удаления мусора – на территории поселка будут установлены 30 крупногабаритных емкостей объемом 8 кубометров каждый в 13 местах сбора отходов около домов. Оборудование планируют закупить в сентябре-октябре 2017 года.

– По нашим расчетам, эта система позволит «пережить» период транспортной недоступности, она является более безопасной с санитарно-эпидемиологической точки зрения. В случае необходимости будем закупать дополнительные бункеры и расширять количество мест под их установку, – отметил Валерий Козлов.

На встрече с мэром жители заречных поселков пожаловались и на некачественную работу управляющих компаний, особенно ООО «СпецМонтажСервис». На эту УК управлением ЖКХ столичной администрации было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях в соответствии с правилами благоустройства города. Правда, суд по большей части из них вынес решение о наказании в виде предупреждения.

По словам Валерия Козлова, мэрия намерена навести порядок на рынке услуг управляющих компаний, обслуживающих Седкыркещ и Трехозерку. В частности, недобросовестной управляющей компании предложено в добровольном порядке расторгнуть договоры по обслуживанию многоквартирных домов с 1 августа этого года.

Не менее актуальным является вопрос установки понтонного моста. Как отметил на встрече с населением градоначальник, необходимо совместно с жителями, администрацией поселка обсудить оптимальный вариант решения проблемы транспортной доступности, будь то строительство моста или наращивание мощностей флота. Мэрия города при проработке этого вопроса рассчитывает на содействие правительства Коми.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы капитального ремонта домов, уборки ветхих тополей, обустройства остановочного комплекса для автобуса на Седкыркещ в районе городского автопавильона, спортплощадок, содержания и ремонта дорог, особенно в зимнее время.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено жителями поселка.