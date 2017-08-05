Уважаемые работники железнодорожного транспорта, ветераны отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт для нашего региона – это как важнейшая кровеносная система, которая объединяет города и районы с центром республики, а для самых северных территорий фактически является единственным наземным видом транспорта, связывающим их с центральными районами республики. От стабильной, бесперебойной работы всех звеньев железнодорожного транспорта напрямую зависит социально-экономическое развитие нашей республики и страны в целом.

Сегодня совместно с нашими партнерами мы работаем над повышением уровня комфорта и безопасности на железнодорожном транспорте, обновлением инфраструктуры. Год назад в Емве было открыто новое здание железнодорожного вокзала, к 100-летию республики новый вокзал будет построен в Сосногорске.

Но, безусловно, для успешной реализации планов необходим высокий профессионализм всех работающих на железной дороге людей, специалистов самых разных профессий – машинистов и рабочих, строителей и ремонтников, инженеров и диспетчеров.

В профессиональный праздник хочу пожелать всем работающим на железной дороге успехов в труде, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми