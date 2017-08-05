В Коми привезли римские древности на офортах

Пятьдесят старинных итальянских гравюр из коллекции Московского музея-усадьбы Останкино привезли на этой неделе в Сыктывкар. В минувший четверг экспозицию итальянской видовой гравюры XVII-XIX веков представили в Национальном музее Коми.

Как рассказала на открытии выставки заместитель директора по научной работе московского музея-усадьбы Останкино Варвара Ракина, некоторые из представленных в Сыктывкаре гравюр нигде не выставлялись с дореволюционной эпохи. Так уже сотню лет не экспонировались листы из серии «24 вида Флоренции».

– Сейчас Останкино закрыто на реставрацию, и чтобы экспонаты не простаивали, мы начали активную работу с регионами, – рассказала она. – И когда Национальный музей Коми пригласил нас в Сыктывкар, мы привезли новую выставку.

Главная задача гравюры, которая появилась в Европе в XV веке, это точно отобразить то, что видели путешественники.

– Современные туристы стараются сфотографировать те места, которые они посетили, – пояснила Варвара Ракина. – Раньше гаджетов не было, и путешественники покупали на память гравюры с видами городов.

Судя по представленным офортам, три века назад туристы в основном ездили в Италию. На гравюрах архитектурные пейзажи и повседневная жизнь Рима, Флоренции и Венеции. Это Капитолий, развалины античных храмов и амфитеатров, виллы и площади. Очень четко прорисованы все детали. Так, на офорте 1660 года фламандского мастера Марко Саделера видно, что на развалинах античного мавзолея Августа разбиты огородные грядки, на которых потомки древних римлян выращивают овощи.

В отличие от цифровой фотографии, офорты выпускали ограниченными тиражами. Во время печати печатная доска сминается под тяжестью пресса и приходит в негодность. Поэтому самыми ценными считаются первые две сотни отпечатков. Большинство привезенных в Коми офортов из этого числа. Хрупкость старинной бумаги не позволяет экспонировать офорты часто (можно показывать их публике не дольше двух месяцев в году). От света бумага желтеет и краска выцветает, поэтому гравюры хранятся в темноте.

Основа останкинского собрания гравюр была положена еще владельцем и создателем дворца-театра в подмосковном Останкино графом Николаем Шереметевым, который решил устроить в одном из парадных залов дворца гравюрную галерею.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов рассказал, что сотрудничество с московскими музеями и галереями будет продолжено, и с департаментом культуры Москвы будут подписаны договоры о совместной работе.

В Сыктывкаре выставка «Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII – начала XIX века» будет работать до

9 октября.

Артур АРТЕЕВ

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