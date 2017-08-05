Сыктывкарцы и ухтинцы оценят кавказские танцы

В преддверии Дня Республики Коми в Сыктывкаре и Ухте впервые выступит Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». В Сыктывкаре концерт состоится вечером 17 августа на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми. На следующий день дагестанские артисты покажут свое искусство на сцене ухтинского Дворца культуры.

Ансамбль «Лезгинка» считается визитной карточкой Дагестана. В Коми коллектив приедет по приглашению республиканской филармонии и благодаря личным связям двух руководителей – директора филармонии Марии Балмастовой и руководителя ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Магомедова.

Коллектив побывал с гастролями в 65 странах мира, стал победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов, стал обладателем многих званий и различных наград.

В репертуаре коллектива более сотни дагестанских, кавказских и русских танцев, которые знакомят зрителей с обычаями горцев и их стремительным веселым нравом. В Сыктывкаре артисты представят лучшие танцы из «золотого фонда» ансамбля, самобытные и уникальные произведения и даже совершенно новые постановки, подготовленные к 60-летнему юбилею ансамбля, который будет в следующем году.

Как сообщили «Республике» в филармонии, ради выступления в Сыктывкаре и Ухте ансамбль из Махачкалы отказался от турне по Европе.

Артур АРТЕЕВ