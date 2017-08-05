Сергей Попов: «Никто не застрахован от заражения ВИЧ-инфекцией»

Специалисты сыктывкарского Центра СПИД первыми в России провели акцию по тестированию на ВИЧ-инфекцию по слюне. Сейчас их опыт используется в других регионах России. О диагностировании и лечении болезни «Республике» рассказал заместитель главного врача сыктывкарского Центра СПИД Сергей Попов.

– В прошлом столетии СПИД называли чумой XХ века. Осталось ли это заболевание чумой XXI века или острота проблемы снизилась? Ведь раньше самым известным способом заражения были инъекции наркотиков, когда одним шприцем пользовались несколько наркоманов. Сейчас распространен другой вид наркотиков – курительные смеси (спайсы), инъекции вроде бы ушли в прошлое.

– К большому сожалению, как в Республике Коми, так и в целом по России отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Можно говорить об эпидемии этой болезни. Всего с 1990 года в Республике Коми было зарегистрировано 3663 случая заражения. Напряженная ситуация в Ухте, Воркуте, Усинске, Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Вопреки распространенному мнению вариант передачи вируса «одним шприцем» актуален и сейчас. Более того, в определенных кругах очень распространено использование неинъекционных наркотиков после специальной обработки внутривенно. Именно этот метод обусловил резкий рост числа случаев заражения ВИЧ-инфекцией в Республике Коми в 2014-2016 годах. К слову сказать, и рост заболеваемости вирусными гепатитами тоже. В этом году темпы заражения снизились, но это относительно тяжелых прошлых лет, в целом темпы заражения все равно высоки. Если говорить о смертности больных в стадии СПИД, то только за шесть месяцев этого года в Коми умерли семь человек.

– В чем разница между ВИЧ-инфицированными и больными СПИДом?

– Как любое инфекционное заболевание, ВИЧ-инфекция имеет свои стадии. В России принята классификация стадий по Покровскому. В соответствии с этой классификацией последняя – терминальная – стадия называется СПИДом. На этой стадии иммунная система человека поражается настолько, что становится неспособной сопротивляться любым видам инфекции. Любая инфекция, даже самая безобидная, способна привести к тяжелому заболеванию и летальному исходу.

Фаза СПИД по клиническим признакам самая явная, ее проще диагностировать. Больные именно с этими признаками на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия стали попадать в поле зрения медиков США и Европы. Было очевидно, что болезнь носит инфекционный характер. Вскоре был идентифицирован ее возбудитель – вирус иммунодефицита человека ВИЧ.

От момента заражения до появления первых признаков заболевания и тем более до развития СПИДа проходит большой период времени, иногда несколько лет. У половины ВИЧ-инфицированных бессимптомный период составляет около десяти лет.

– Можно ли определить по внешнему виду, что человек ВИЧ-инфицирован? Какие внезапно появившиеся симптомы должны насторожить?

– Определить по внешнему виду, болен ли человек ВИЧ-инфекцией, может только специалист и, откровенно говоря, далеко не на ранних стадиях болезни. Явных специфических признаков нет, но длительное повышение температуры, увеличение лимфоузлов, частые ОРЗ, нарушения стула дают основания обследоваться на ВИЧ.

– Представители каких социальных слоев находятся в группе риска?

– Увы, ситуация сейчас такова, что никто не застрахован от заражения. Социальный статус и уровень материального достатка роли фактически не играют. По статистике, основные пути передачи ВИЧ-инфекции – внутривенный и половой. Пожалуй, самая распространенная схема передачи вируса выглядит так: человек, чаще мужчина, употребивший наркотик инъекционно, вступает в половую связь с другим человеком, чаще женщиной, без использования средств защиты (презерватива). Будем откровенны: незащищенный случайный секс сейчас не редкость. В конечном итоге наркозависимый ВИЧ-положительный больной может заразить несколько человек. Дальше вирус будет распространяться половым путем.

В конце концов, риск зара-зиться есть даже в маникюрных салонах и тату-салонах – в случае использования многоразового инструментария без достаточной санитарной обработки. Инфицирующее количество зараженной крови – 0,1 миллилитра, то есть меньше капли. При посещении мастеров тату или маникюра надо обязательно контролировать чистоту, а вернее сказать, стерильность материала и инструментов. В идеале все должно быть одноразовым, сертифицированным, упаковка должна вскрываться при вас.

Поскольку заражение и начало болезни проходят бессимптомно, зачастую люди не знают свой ВИЧ-статус и передают вирус непреднамеренно. Однако есть случаи, когда человек знает о наличии ВИЧ-инфекции и вступает в половые связи без средств защиты, не предупреждая партнера.

– Предупреждаете ли вы ВИЧ-инфицированных пациентов об уголовной ответственности за заражение других людей?

– Да, в соответствии с законодательством России все пациенты дают в письменной форме установленного образца добровольное информированное согласие. Случаи заражения при сокрытии своего ВИЧ-статуса, к сожалению, встречаются достаточно часто. В большинстве случаев жертвами становятся женщины. Судебных заявлений, учитывая менталитет российских женщин, немного.

– Если один из супругов ВИЧ-инфицирован, насколько вероятно заражение второго?

– Диспансерное наблюдение семейных пар – достаточно распространенное явление. Риск заражения второго супруга без использования барьерных методов защиты близок к ста процентам. Иногда заразившиеся женщины не понимают, как произошло ВИЧ-инфицирование, заявляют, что они предохранялись – принимали противозачаточные препараты. Важно понимать, что гормональные контрацептивы к противовирусной защите, как и вообще к защите от инфекций, никакого отношения не имеют. Также надо иметь в виду, что даже презерватив не дает стопроцентной защиты.

– До последнего времени ВИЧ-инфекция определялась по анализу крови. В мае сыктывкарский Центр СПИД провел акцию тестирования по слюне. Насколько точен такой метод диагностики и, по вашему мнению, получит ли он широкое распространение?

– Акция по тестированию на ВИЧ по слюне, которую мы провели в Сыктывкаре и Ухте, оказалась очень полезной и показательной. Мы бесплатно анонимно тестировали всех желающих, примерно через полчаса сообщали им результат. Всего в двух городах обследовались сто двадцать человек. Приходили самые разные люди, у некоторых, вероятно, были причины опасаться заражения. Помню одну супружескую пару: мужчина и женщина пришли вместе, видно было, что волновались. Обследовались, получив отрицательный результат, ушли довольные и счастливые. Тестирование прошли несколько сотрудников силовых структур, которые по долгу службы контактируют с представителями разных слоев общества.

За время проведения акции мы получили только один положительный результат – в Ухте, но он был вполне предсказуем. Мужчина знал, что он ВИЧ-инфицирован, состоял на учете, получал лечение. Узнав о нашей акции, решил провериться с надеждой – вдруг вирус исчез. Не исчез.

Сто двадцать обследованных – это, конечно, немного. Но нашей главной целью было рассказать об этом методе как можно большему количеству жителей республики. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность газете «Республика» за отличную информационную поддержку. Благодаря изданию на акцию приезжали люди из других городов и районов Коми. Отдельную благодарность заслуживают и волонтеры-медики, которые провели колоссальную работу с жителями Сыктывкара.

Сейчас даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить самотестирование на ВИЧ. На рынке существуют тесты для выявления ВИЧ по капле крови, как это делается для определения уровня сахара в крови. По цене эти одноразовые тесты даже дешевле слюнных, но широкого применения в быту так и не получили. Кто-то боится уколов, кто-то не переносит вида крови. Поэтому мы остановились на тестах по слюне, и акция показала, что это был правильный выбор.

Тесты на ВИЧ-инфекцию по слюне используются в Европе уже десять лет, а в России появились недавно. Тест внешне похож на тесты на беременность, результат выявляется аналогично: одна полоска – отрицательный результат, две полоски – положительный.

Метод, как заявляет производитель, обладает стопроцентной точностью. После акции в наш центр стали поступать звонки и обращения в социальных сетях с вопросами о том, где можно приобрести тесты для проведения диагностики в домашних условиях. Стало очевидно, что главная цель акции достигнута. После несложных переговоров с поставщиком тесты появились в продаже в некоторых сыктывкарских аптеках. По мере определения спроса мы будем содействовать появлению тестов в других городах и районах Республики Коми.

Готовясь к акции, мы понимали, что такое мероприятие будет проводиться в Коми впервые, но во время переговоров с поставщиком тестов узнали, что мы оказались первыми не только в республике, но и в России. На тот момент только-только началась подготовка к подобной акции в одном из районов Подмосковья, а у нас уже был свой опыт.

– Диагноз ВИЧ-инфекция – это приговор или существует эффективное лечение?

– Лекарство от ВИЧ-инфекции есть – это целая группа препаратов, препятствующая размножению вируса. Есть даже специальный термин АРВТ (антиретровирусная терапия), подразумевающий комбинации препаратов и схемы лечения. Чем раньше человек с ВИЧ-инфекцией начнет получать такую терапию, тем больше шансов на успех. Говорить о полном излечении пока, конечно, не приходится, но обеспечить стойкую ремиссию на долгие годы – это абсолютно реально. Показания к АРВТ, схемы лечения и дозировки определяет специально подготовленный врач.

В Сыктывкаре этим занимаются специалисты Центра СПИД, в Воркуте – врач инфекционной больницы, в остальных городах и районах республики – доверенные врачи Центра СПИД при центральных районных или городских больницах и поликлиниках. Лечение проводится за счет государства. Для добровольного обследования на ВИЧ традиционным методом нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

– Существуют люди, которые утверждают, что исцелились самостоятельно нетрадиционными методами, например, лечебным голоданием. Возможно ли это?

– Лечение ВИЧ-инфекции нетрадиционными способами – это что-то из области ненаучной фантастики. В интернете очень много информации о том, что ВИЧ/СПИД не существует, то тут, то там появляются персонажи, которые «излечились» от СПИДа самостоятельно с помощью чудодейственных методик. Но почему-то никто из них не попал в поле зрения ученых или хотя бы медиков, и никто их живьем никогда не видел. Что вкладывают в понятие излечения от ВИЧ-инфекции эти люди? Какую диагностику, где и в каких условиях они проходили? Если бы это было правдой, то первый излечившийся стал бы нобелевским лауреатом и о нем узнал бы весь мир. Однако очереди за получением миллиона долларов пока не наблюдается.

Вирусом иммунодефицита человека нельзя заразиться:

– во время укусов насекомых;

– через слюну (при поцелуе), слезную жидкость, рукопожатие;

– при пользовании общей посудой;

– через одежду;

– при пользовании общим туалетом, душем, в бассейне.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Сергея ПОПОВА