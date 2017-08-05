Шахтеров Воркуты поздравят Uma2rman и братья Сафроновы

В Воркуте приуроченные к юбилейному, 70-му Дню шахтера мероприятия растянутся более чем на месяц, а гостями праздника станут популярная группа Uma2rman и иллюзионисты братья Сафроновы.

По информации пресс-службы компании «Воркутауголь», 4 августа в Заполярье стартовала ночная спартакиада – открытые турниры по разным видам спорта будут проходить исключительно по вечерам.

24 августа заслуженных шахтеров из Воркуты и других угольных регионов будут чествовать в Кремле. Горняки встретятся с президентом Владимиром Путиным, а крупнейшие центры угледобычи с Большим Кремлевским дворцом соединит телемост.

25 августа программу праздника откроет традиционный велопробег «Вахта памяти». Спортсмены посетят все мемориалы погибшим горнякам, возложат цветы и поставят свечи. А вечером на торжественном собрании во Дворце культуры шахтеров руководство Республики Коми, Воркуты и угольной компании будет чествовать заслуженных угледобытчиков.

– Главной темой праздника будут эволюция шахтерского труда и преемственность поколений, – рассказала руководитель пресс-службы «Воркутаугля» Татьяна Бушкова. – Мы покажем, какой путь прошли шахты Воркуты с 1930-х годов до сегодняшнего дня. Перед праздником во Дворце культуры шахтеров откроется выставка экспонатов из фондов городского музейно-выставочного центра, которая составит исторический портрет воркутинского горняка. Серия видеороликов покажет, как эволюционировала отрасль. А современность угледобычи мы представим на выставке горно-шахтного оборудования.

Основные мероприятия состоятся в субботу, 29 августа. В 11.00 горняки пройдут парадом по центральной улице города, а после примут участие в профессиональной эстафете «Горняцкое пятиборье». Народные гулянья на площади Центральной украсят праздничные фотозоны и Фестиваль уличной еды.

Шоу-программа соберет около двух тысяч работников «Воркутаугля» в спорткомплексе «Олимп». Горняков ждут лазерное шоу, награждения, концертные номера и шоу знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Венчать субботние торжества будет концерт команды Uma2rman. А в финале – роскошный салют.

Игорь ПЕТРОВ

Фото radio.ranak.by