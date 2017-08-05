Сергей Гапликов: «Арт-фестиваль в Гришеставе – отличный пример любви к Родине»

Глава Коми провел два дня в Троицко-Печорском районе, где встретился с депутатами, местными жителями, посетил ряд объектов и работающих предприятий. В рамках рабочей поездки Сергей Гапликов посетил деревню Гришестав, где пообщался с активной молодежью муниципалитета. Ему рассказали о фестивале «Сено», который проводится с 2015 года, провели по его площадкам, показали арт-объекты, созданные участниками «Сена» в этом году и ранее.

Впечатленный Сергей Гапликов фотографировался с особо приглянувшимися скульптурами и даже покачался на качелях в компании министра образования Натальи Михальченковой. Потом глава долгое время общался с молодежью, отвечая на шутливые и серьезные вопросы, поведав, в частности, что в Коми ему в первую очередь пришлось привыкнуть к комарам.

Глава региона обсудил с активистами различные темы: новые направления поддержки для развития района, создание комфортных условий для ведения бизнес-проектов, повышение общего уровня жизни и варианты привлечения специалистов наиболее востребованных профессий. Сергей Гапликов высоко оценил инициативные проекты молодежи, которые сделали Троицко-Печорский район одним из узнаваемых в туристическом плане мест, – экологический арт-фестиваль «Сено», «Новый год в Гришеставе», «СЕГМА», «Зарни туй».

В ходе разговора о литературе и любимых книгах выяснилось, что губернатор не любит детективы, так как уже через несколько страниц становится ясно, чем дело кончится. Зато очень любит стихи Лермонтова. Рассуждая о спорте, глава республики рассказал, что всегда предпочитал командные виды спорта, для него очень важны чувство локтя, поддержка партнера. В работе это тоже очень значимо. Также поговорили о путях развития республики, внедрении интересных идей, перспективах экотуризма.

На вопрос, как выглядит Коми на фоне других регионов, Сергей Гапликов ответил, что есть много показателей, по которым можно оценивать состояние дел в республике, но лично для него главное в том, что он счастлив руководить Коми.

– Есть сложности, трудности, но у кого их нет? Но если у тебя есть желание работать и ощущение, что у тебя что-то получается, – это самое главное, – заявил руководитель региона.

Среди вопросов также прозвучала тема возвращения молодежи после получения образования в других городах. После активного обсуждения молодые люди поддержали главу региона в том, что больше всего пользы можно принести на родной земле.

– Народная мудрость гласит, что не надо искать счастья на стороне. Есть много профессий, которые можно получить за пределами Республики Коми, но практически все они пригодятся на малой родине. Поэтому где бы и на кого бы вы ни учились, знайте: мы ждем вас, чтобы вместе строить будущее, – обратился Сергей Гапликов к участникам встречи.

В финале встречи глава Коми вручил благодарности представителям активной молодежи Илье Голуб, Вере Десятка и Александру Пыстину, получив от них в подарок пару кукол в национальных костюмах.

Анна ПОТЕХИНА

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