Оранжерея для покорителей космоса

Участие в уникальном проекте заставило жительницу Коми поверить в реальность жизни на Луне

В конце июля в образовательном центре «Сириус» в Сочи завершилась образовательно-проектная смена «Большие вызовы», в ходе которой одаренные дети со всех уголков России и ближнего зарубежья вместе со взрослыми наставниками разрабатывали и реализовывали проекты по различным научным направлениям. Впервые в «Сириус» в качестве преподавателя была приглашена представительница из Коми – сотрудник СГУ имени Питирима Сорокина Анастасия Боос.

Сыктывкарка возглавила одно из направлений проектной программы «Оранжерея как часть лунной инфраструктуры», разработанной Центром подготовки космонавтов. В числе четырех из восьмидесяти представленных участниками смены проектов «Лунная оранжерея» была отобрана для того, чтобы с ней ознакомился президент России Владимир Путин, который непосредственно курирует работу «Сириуса» и бывает на заключительных выставках образовательных смен. Проект президент одобрил и посчитал достойным для дальнейшей разработки.

Как рассказала Анастасия Боос «Республике», сфера ее деятельности – биотехнологии. Исследованиями в области выращивания растений в условиях космоса раньше она никогда не занималась и в «Сириус» попала совершенно случайно, поэтому на подготовку у нее был всего один месяц. В СГУ она возглавляет научно-образовательный центр экологии, рационального природопользования и охраны природы, а также руководит молодежным клубом Русского географического общества.

В рамках программы комплексного развития ботанического сада университета совместно с коллегами из Института биологии КНЦ УрО РАН она занимается реализацией научно-инновационного проекта по улучшению приживаемости хвойных пород при пересадке их в открытый грунт в питомниках европейского северо-востока России.

В этом году девушка прошла отбор преподавателей по направлению «Биоквантум» для детского технопарка «Кванториум», который откроется в сентябре. База, которой располагает научно-исследовательская группа Анастасии Боос и ее коллег, была признана идеальной для того, чтобы на ней знакомить детей с новыми биотехнологиями. Вместе с другими преподавателями будущего «Кванториума» девушка была направлена в Москву на обучающие курсы. Там ее и заметил федеральный куратор направления «Биоквантум» Иван Рязанов. Научные исследования, которыми занимается преподаватель СГУ, показались ему интересными, и он порекомендовал ей принять участие в образовательной смене «Сириуса».

Отбор ребят – участников смены осуществлялся по результатам Всероссийского конкурса проектных работ, и попали туда 400 юных исследователей из 13 регионов. Было выбрано 12 приоритетных направлений, среди них «Спутники и пилотируемая космонавтика» и «Агропромышленные биотехнологии». Анастасию пригласили в качестве руководителя проекта «Оптимизация роста и развития растений в условиях замкнутой системы». Это часть большого комплексного проекта «Лунная оранжерея», который наша землячка реализовывала совместно с коллегами из Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

В проекте «Лунная оранжерея» было задействовано пять педагогов: четверо – из Центра подготовки космонавтов, сама Анастасия Боос и еще 10 ребят. В команде молодого ученого из Коми работали три юных биолога из Казани и Екатеринбурга. Остальные школьники – в командах инженеров и робототехники.

Сыктывкарке, далекой от темы космоса, поначалу все происходящее казалось какой-то детской игрой. Жизнь на Луне – это что-то из области фантастики, считала она, и потому разговоры о возможности освоения спутника Земли сначала воспринимала с определенной долей иронии. Однако в ходе работы стала проникаться этой темой и поняла, что идея освоения небесного объекта отнюдь не нова. Многие ученые считают, что форпост на Луне – это первый шаг к планетарной колонизации.

Планы создания форпоста, в котором космонавты смогут спокойно жить в течение нескольких месяцев, уже давно находятся на стадии разработки в ряде стран. Есть даже специальная программа Роскосмоса, утвержденная до 2025 года.

Как рассказали Анастасии Боос ее коллеги, в ближайшей перспективе есть планы посадки на Луне растений и создания там звездно-посадочного комплекса. А до 2040 года планируется создать лунную базу с целью освоения лунных ресурсов. Природные ресурсы на Земле истощаются, и появилась необходимость пополнять их из других источников. Еще в 70-е годы прошлого века в лунном грунте ученые нашли существенное содержание гелия-3, который является изотопом хорошо известного всем газа – гелия.

Гелий-3, обладающий уникальным внутриатомным строением, обещает ученым фантастические перспективы. Если удастся использовать его в реакции ядерного синтеза, можно будет получить колоссальное количество электроэнергии, не утопая при этом в опасных радиоактивных отходах, являющихся неизбежным следствием работы всех АЭС. Гелий-3 – вещество, которое сможет навсегда избавить мир от зависимости от ископаемого топлива. Он является уникальным ресурсом, потому что небольшой объем этого газа может обеспечить энергией целый мегаполис. Именно поэтому Луна как ближайшая точка в космосе является перспективной для колонизации. Как рассказали сотрудники Центра подготовки космонавтов, в дальнейших планах ученых – освоение Марса.

– Когда я пришла в проект, мне казалось: «Боже мой! О чем они говорят! Какая Луна, какая колонизация!» Но когда пообщаешься с людьми, которые этим занимаются, понимаешь, что это все реально. Я прониклась этими идеями. Лунная база не за горами, мы ее еще застанем, – уверена собеседница издания.

Из-за радиации, отсутствия атмосферы и совершенно невозможных для жизни температур на поверхности Луны человек существовать не сможет. Но ученые рассматривают вариант создания заглубленной в лунную почву модульной базы. Модуль содержит блок для жизни экипажа, научный блок, блок управления и оранжерею, которая создается там не столько для красоты или выращивания растений к столу землян, сколько для выработки кислорода.

– Мы ставили задачу именно такую – удовлетворить базовые потребности человека в дыхании. Как на МКС космонавты летают? Они же не в скафандрах. Они дышат кислородом. То же самое – на лунной базе. По мере возможности космонавты будут чувствовать себя там, как на Земле. Там будет создана искусственная гравитация, убрана радиация с помощью специальных технологий, которые сейчас разрабатываются на базе Центра подготовки космонавтов и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. Они там будут себя чувствовать так же, как мы здесь, просто это будет более стесненное пространство, потому что модули делаются компактными, – рассказала молодой ученый.

Для решения поставленных задач юным гениям вместе со своими наставниками нужно было найти ответы на вопросы: «Каким должен быть модуль Лунной оранжереи по техническим характеристикам? Какие функции должна выполнять робототехническая система при обслуживании оранжереи? Какие оптимальные параметры должны поддерживаться, чтобы обеспечить рост растений в данной замкнутой системе?» Необходимо было выработать рекомендации по обеспечению космонавтов кислородом для жизнедеятельности и витаминным комплексом, содержащимся в выращенных на Луне зеленых растениях.

Результатом работы группы, которую возглавляла Анастасия Боос, стали аэропонная и гидропонная установки для выращивания растений по бессубстратной технологии. В аэропонной установке корни растений просто висят в воздушной среде, а с двух сторон происходит их орошение, создается мелкодисперсное облако питательного раствора. В этой установке в течение двух недель ребята вырастили горох и зелень дайкона. В гидропонной установке выращивали салат листовой, тоже в питательном растворе, без субстрата.

– Я ехала с мыслью, что мы создадим только одну гидропонную установку – и все, – рассказала девушка. – Некоторые материалы привезла с собой, что-то пришлось искать на месте. А вот аэропонную установку ребята решили создать сами. В «Сириусе» задача поставлена такая: не мешать творческим замыслам юных ученых, если ребята хотят, пусть создают.

Аэропонная установка была собрана из обычного бачка-умывайки, который ребята купили в автомобильном магазине, пульверизаторов для опрыскивания, шлангов и ячеек для вставки растений. От начала и до конца конструкция была плодом творческой мысли школьников.

Ребята из двух других групп создавали роботов по обслуживанию Лунной оранжереи и занимались конструированием боксов для постановки экспериментов с углекислым газом и для досветки растений. Досветка растений в модулях нужна, поскольку там возможно применение только искусственного света, спектр которого намного уже, чем спектр солнечного света. Для нормального роста и развития растений там не хватает синего и красного спектра. То есть помимо использования люминесцентной лампы необходимо досвечивать растения, чтобы они росли, как на Земле.

Результаты проектной деятельности участников «Лунной оранжереи» были представлены на итоговой выставке в Научном парке «Сириуса», которая проходила 21 июля сразу после «Недетского разговора с Владимиром Путиным». В качестве почетных гостей и членов комиссии перед юными учеными выступили Герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин, заместители начальника Центра подготовки космонавтов Валерий Сиволап и Александр Павловский.

– Молодцы, ваши разработки действительно могут быть применены на практике, – оценил президент работу участников проекта «Лунная оранжерея».

Галина ГАЕВА

Фото из архива Анастасии БООС