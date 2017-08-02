Стажировка в четырех министерствах

В правительстве Коми состоялась встреча с участниками программы «Стажер» – теми, кто только что прошел годичное боевое крещение в органах власти региона, и теми, кому это еще предстоит.

Программа «Стажер» реализуется в республике с 2014 года, создана она в первую очередь для свежеиспеченных выпускников вузов, которым предлагается в течение года поработать в четырех разных региональных министерствах, в каждом по три месяца. По итогам стажировки можно получить приглашение работать в том или ином органе власти на постоянной основе.

Уже бывали случаи, когда особо талантливые стажеры получали сразу несколько приглашений. Достаточно активно таким образом пополняет свой кадровый состав минфин Коми, где уже третий год успешно делает карьеру участник первого набора «Стажера» Юрий Казанова. Пойдут работать в это ведомство и две выпускницы этого года. Четыре стажера за время действия программы стали сотрудниками администрации главы Коми. Кроме того, выпускники программы работают в региональных министерствах здравоохранения, экономики, спорта, а также в администрации Микуня.

Всего ежегодно набирается пять стажеров, и «очередь» на эту программу есть всегда, притом что стать ее участником непросто – нужно пройти ряд тестов и на знания, и на психологическую пригодность к работе в органах власти. Иногда свежеиспеченные стажеры через некоторое время понимают, что такая работа не для них. Поэтому в прошлом году было принято решение, что, если образуется вакансия, в программу могут включить того, кто в пятерку лучших не вошел, хотя и показал достойные результаты. В этом году таким образом освободилось и сразу же было занято два стажерских места. Одно из них по причине того, что участнику программы почти сразу предложили постоянную работу в органах власти.

Анна ПОТЕХИНА