Глава Коми вспомнил свои армейские навыки

В республике отметили день рождения «крылатой пехоты»

Полтора миллиона российских десантников в среду отметили свой праздник. Сыктывкарская «крылатая пехота» 87-ю годовщину образования ВДВ уже традиционно отпраздновала 2 августа на запасном поле корткеросского аэродрома.

Официальная часть празднования началась в Сыктывкаре в десять часов утра торжественным митингом перед памятником воинам-интернационалистам «Скорбящий воин». Здесь глава республики Сергей Гапликов поблагодарил десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск за пример мужества и чести для подрастающего поколения

Глава Коми отметил, что крылатая гвардия всегда с доблестью и отвагой выполняла поставленные перед ней задания.

– Уважаемые десантники, дорогие ветераны ВДВ, сегодня мы с вами отмечаем день «Войск Дяди Васи». Всем известен вклад генерала Маргелова в становление современных Воздушно-десантных войск. Сегодня мы вспоминаем наших дедов и прадедов, благодаря смелости которых в тридцатые годы началось активное развитие прыжков с парашютом, – обратился он к участникам митинга. – Крылатая гвардия всегда с доблестью и отвагой выполняла боевые задания – в годы Великой Отечественной войны, идя в бой там, где было сложно, а порой и невозможно. Российские десантники отличались мужеством и честью, не щадя своего живота защищали мир вдалеке от Родины. Много тех, кто остался на полях сражений, кто не вернулся домой. Вечная память и слава погибшим. Давайте вспомним о них.

После минуты молчания Сергей Гапликов поздравил десантников с их профессиональным праздником. Затем собравшихся поздравил столичный градоначальник Валерий Козлов.

– Все призывники, которым предстоит служить в рядах Вооруженных сил, в первую очередь мечтают пройти ваш путь, но отбор проходят только лучшие из лучших, для которых ваша служба – пример, – отметил мэр.

Героев праздника также поздравил председатель правления КРОО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Вадим Клюпа. Председатель КРОО «Союз десантников» Юрий Беляцкий рассказал, что в этом году сыктывкарские десантники начали праздник со службы в храме, священник которого также служил в ВДВ.

Когда официальная часть митинга завершилась, к микрофону незапланированно вышел десантник Иван Огнёв. Он публично обратился к Сергею Гапликову с просьбой отремонтировать в этом году дорожки возле Кочпонского психоневрологического интерната.

– Там же есть дети-инвалиды, которые на колясках передвигаются, – аргументировал он свою просьбу.

Сергей Гапликов пообещал выполнить эту просьбу. Митинг завершился возложением цветов к памятнику «Скорбящий воин» и к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Празднование продолжилось на аэродроме села Корткерос, где для десантников была организована большая культурно-спортивная программа. На запасном поле районного аэродрома был разбит полевой лагерь: сцена, столики под куполами растянутых парашютов, детские аттракционы и спортивные площадки. Многие десантники приехали сюда с семьями. Дети также были в тельняшках. На сцене прошел праздничный концерт. Удивительно, но ливень, обрушившийся в этот час на Сыктывкар, обошел стороной место торжеств.

Сергей Гапликов приехал на праздник в тельняшке. Он снова поздравил героев дня, а затем сфотографировался с десантниками. После глава, сопровождающие его чиновники и руководитель Корткеросского района Василий Гончаренко прошли по праздничным площадкам. Свою прогулку они начали с дегустации традиционных «материнских» пирогов. В этом году было представлено четырнадцать кулинарных творений (вдвое меньше, чем пару лет назад). Организаторы «материнского стола» объяснили это тем, что конкурс уже два года назад был отменен.

– Раньше за первые места награждали телевизорами, а всем участникам конкурса давали хорошие призы, – рассказали женщины. – Сейчас призов уже нет, но мы решили продолжить традицию.

На сцене выступали артисты, а зрители могли не только смотреть и слушать программу, но и принять участие в различных спортивных соревнованиях: стрельбе из пневматической винтовки, армрестлинге, боксе, поднимании бревна, верхневычегодской борьбе зумыд ош, в метании гири на дальность и покрышки на точность. Сергей Гапликов тоже решил вспомнить свои армейские навыки и меткой очередью из пулемета Калашникова (ПКМ) сбил ряд металлических мишеней.

Артур АРТЕЕВ

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