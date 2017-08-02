«Чудо-портфель» в Год добрых дел

В преддверии Дня знаний в рамках Года добрых дел в республике Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара проводит социальную благотворительную акцию «Чудо-портфель», которая направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По словам организаторов, стоимость разноцветных карандашей, пеналов, дневников и тетрадей отдаляет детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, от волнительной суеты, сопровождающей покупку канцтоваров к школе. Организаторы акции приняли решение помочь таким детям поверить в чудо и получить подарок-сюрприз к новому учебному году.

С 31 июля по 24 августа каждый житель Сыктывкара может внести свой вклад в это большое доброе дело: принести канцтовары в отделения учреждения, расположенные по следующим адресам: «Подросток» (ул.Морозова, 158, тел. 31-46-98); «Семья» (ул.Малышева, 13, тел. 22-22-82); «Огонек» (ул.Тентюковская, 126, тел. 22-51-80); «Вера» (ул.Ручейная, 17, тел. 31-94-24); «Райда» (ул.Пушкина, 80, тел. 24-40-38). Режим работы отделений: будние дни с 09.00 до 17.00.

Заключительным этапом благотворительной акции станет торжественное вручение всего собранного детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках серии праздничных мероприятий, которые пройдут с 24 по 30 августа.

Роман СЕМЕНОВ