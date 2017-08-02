Ко Дню республики в Ухте отремонтируют Дворец культуры

В Ухте идет ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, благоустраиваются городские территории. Реализация многих проектов стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант главы региона, который выделен на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми.

Напомним, в этом году победителями грантового конкурса среди муниципалитетов на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми признаны городской округ «Ухта» и муниципальный район «Сысольский».

Одним из крупнейших проектов в Ухте стал ремонт Дворца культуры. Как сообщили в администрации города, в рамках реализации гранта главы Коми в Ухте завершаются работы по ремонту стилобата Дворца культуры. Залиты бетонные основания для укладки гранитных ступеней на верхнем и нижнем ярусах стилобата, оформлены два крыльца на боковых выходах. Ожидается, что на этой неделе после укладки гранита на центральном проходе и тротуарной плитки объект будет сдан.

В ближайшие дни завершатся работы по ремонту кулуара второго этажа здания Дворца культуры. На объекте наводятся уже последние штрихи: замазка швов между плиткой.

К ремонту Дворца культуры подключены средства бюджета городского округа и благотворителей. Ведутся кровельные работы. Силами ООО «Газпром трансгаз Ухта» ремонтируются фасад и внутренние помещения. Завершаются электромонтажные работы по фасаду, установлены светильники архитектурной подсветки здания. Начнется монтаж нового гардеробного оборудования.

На средства гранта приобретен сценический комплекс в комплекте со световым оборудованием. На этой неделе светотехническое оборудование поступит в Ухту.

Пресс-служба правительства Коми

Фото nesiditsa.ru