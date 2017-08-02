Кузница будущих инженеров

Детский технопарк в Сыктывкаре будет оснащен по последнему слову техники

15 сентября откроет свои двери первый в республике детский технопарк «Кванториум». По замыслу авторов проекта, который реализуется не только в Коми, но и в других регионах России, подобные центры технического творчества должны стать стартовой площадкой для будущих инженеров и ученых. Пока в помещениях технопарка идут ремонтные работы, но уже начались массовые поставки оборудования. О том, какие направления технического творчества смогут осваивать сыктывкарские школьники, в каких условиях и на каком оборудовании они будут заниматься, «Республике» рассказала директор Республиканского центра дополнительного образования Наталья Арабова.

На грани фантастики

– Это без преувеличения историческое событие для системы дополнительного образования республики, – не скрывает своих эмоций директор РЦДО, проводя экскурсию по будущему технопарку. – Наверное, со времен строительства сыктывкарского Дворца пионеров ничего подобного в городе не открывалось.

Прежде чем республика получила федеральный грант на оборудование технопарка, заявки на конкурс подавались два года подряд. В декабре 2016 года Коми выделили 81 миллион. Все эти деньги пойдут на оборудование технопарка, а вот помещения в Доме дружбы народов площадью 2115 квадратных метров и деньги на их ремонт выделила республика. Всего технопарк рассчитан на 800 бюджетных мест. Из них 400 – для детей до 12 лет и 400 – для детей до 18 лет.

Территория технопарка уже разделена на зоны и помещения, где будут проходить занятия для детей, – так называемые квантумы. Чтобы яснее представить картину того, что здесь будет, Наталья Арабова показывает проектные рисунки.

– Это не будет школой в классическом понимании, это вообще будет что-то совершенно новое, оригинальное, немного даже фантастическое, – уверена она.

Почти во всех квантумах, а их в технопарке всего шесть, одна стена представляет собой череду бетонных стоек. Предполагается, что между ними будет толстое стекло, которое позволит видеть все, что происходит внутри во время занятий: все просматривается насквозь, как в утопическом романе Евгения Замятина «Мы», герои которого живут в стеклянных домах.

Входная группа, иными словами холл, технопарка будет оснащена мягкой мебелью и журнальными столиками. Здесь родители смогут подождать своих детей, коротая время за чтением или просмотром телевизора. Здесь же будет работать кафе.

По словам Натальи Арабовой, каждый регион, выигравший грант на открытие такого технопарка, имел право выбрать себе пять или максимум шесть основных направлений технического творчества. Так как Коми заявилась на технопарк среднего уровня, выбрали шесть направлений. В технопарке будет автоквантум, робоквантум, биоквантум, энерджиквантум, авиаквантум и медиаквантум – направление новой иммерсивной журналистики, позволяющей создавать медиапродукты с эффектом присутствия. Медиаквантум иначе еще называется «Виртуальная и дополненная реальность». Здесь будут телестудия и фотостудия, а возможности оборудования такие, которыми не могут пока похвастаться даже местные телеканалы. Будущие тележурналисты смогут вести новости, репортажи с соревнований, каждый здесь сможет почувствовать себя и режиссером, и телезвездой. Предполагается, что юные медийщики будут освещать деятельность трех центров дополнительного образования – спорта и туризма, экологического центра и РЦДО. Проблем с трансляцией тоже быть не должно – сегодня можно все выкладывать в соцсетях или на Ютубе.

Робокоптеры и лунные оранжереи

Вероятно, кого-то эти новые названия могут напугать своей мудреностью, однако все новое – не что иное, как усовершенствованное продолжение старого. К примеру, автоквантум – это по сути кружок автомоделирования, только если раньше в распоряжении автомоделистов были дешевые запчасти, конструкторы и машинки, то теперь на занятиях они смогут работать на более высоком профессиональном уровне – с хорошими машинками, которые стоят по 20-30 тысяч рублей, дорогими трассами. Детям будет также предоставлена возможность изучать двигатель машины.

Благодаря участию еще в одном федеральном грантовом конкурсе в «Кванториуме» будет действовать также кабинет теоретической подготовки автокванта. Здесь ребята будут изучать правила дорожного движения. Оснащен он будет тоже по последнему слову техники. У школьников здесь будут ноутбуки, интерактивная доска, интерактивный пол. Вся эта техника позволит спроецировать любую ситуацию, которая может сложиться на дороге. И дети в режиме реального времени смогут попробовать эту ситуацию «разрулить». В рамках этого проекта республике выделен так называемый мобильный городок. Это автомобиль с прилагаемым к нему комплектом – демонстрационными перекрестками, светофорами, дорожными знаками и т.д. Это все позволит проводить выездные уроки ПДД со школьниками и дошколятами Сыктывкара и близлежащих районов. Стоит этот мобильный городок около шести миллионов рублей.

Ребята из биоквантума будут получать знания и практические навыки в области биотехнологий, генной и клеточной инженерии. Биоквант имеет две лаборатории для проведения опытов. Чтобы понять серьезность поставленных перед преподавателями задач, достаточно сказать, что в педагогическом составе «Кванториума» несколько преподавателей с учеными степенями кандидатов наук. К примеру, одна из будущих преподавателей технопарка Анастасия Боос из СГУ только что приехала из Сочи, где на базе образовательного центра «Сириус» преподавала в проекте «Оранжерея как часть лунной инфраструктуры». Проект решает задачи по освоению Луны. Участники создавали космическую оранжерею, которая позволяет выращивать сельскохозяйственную продукцию на спутнике нашей Земли, и решали, можно ли спроектировать и построить робота, способного решать задачи по обслуживанию модуля «Лунной оранжереи». В их задачи входило также проектирование инженерной системы, которая сможет обеспечивать условия для роста растений вне земной атмосферы.

Энерджиквантум предполагает изучение возможностей альтернативных источников энергии, микрогенерации, биологии водородной энергетики, основ энергетических сетей и углубленное изучение радиоэлектроники и схемотехники. Спонсором и руководителем этого направления выступит компания «Т Плюс».

По словам Натальи Арабовой, робоквантум никому представлять особо не надо. Сегодня о робототехнике и перспективах ее развития знают многие родители и стремятся записать своих детей в эти кружки.

– Мы уже заранее боимся родительского ажиотажа из-за желания отдать своих детей именно в робоквантум, – тревожится директор РЦДО. – Не надо всем сюда стремиться – другие направления ничем не хуже. Авиаквантум, например, тоже очень интересен детям. Там они могут создавать робокоптеры, учиться управлять беспилотниками.

Сердце «Кванториума» – Hi-tech-цех. Без него невозможна была бы работа всего технопарка. Потому что именно здесь будут изготавливаться детали для будущих проектов. Оборудованию этого цеха может позавидовать любой завод. Скоро сюда завезут станки лазерной резки, раскроечный станок по дереву, фрезерный – с числовым программным управлением, лазерный станок и маркер, 3Д-станки, принтеры и мелкое оборудование – настольные сверлильные станки, торцовочную пилу, шлифовальные станки. Есть еще кабинет начального технического моделирования – это маленький филиал Hi-tech-цеха. Здесь установят токарные и деревообрабатывающие станки.

Многоступенчатый отбор

Все направления деятельности технопарка настолько модернизированы, что сразу возникает вопрос: кто будет преподавать, если ничего подобного ранее в республике не было? Как рассказала Наталья Арабова, все преподаватели прошли многоступенчатую подготовку и вопросы подбора кадров и оборудования контролировались на федеральном уровне. При отборе отсеялось много педагогов пожилого возраста. И не по причине возраста, а потому что многие оказались не готовы к совершенно новым методам работы. Каждый квантум курирует федеральный тьютор. Педагоги прошли четыре этапа согласования. На первом – собеседование с руководством РЦДО на предмет выяснения, готов человек или не готов работать в совершено новых условиях.

– Если человек не горит, не мечтает отдать свои знания детям, сюда лучше не идти. Потому что весь первый год, если не больше, педагогам придется проводить здесь очень много времени, чтобы осваивать оборудование. Потом нужно будет готовиться к большому числу семинаров и обмену опытом с другими педагогами. Плюс им придется проводить профильные летние смены по технической направленности, – поясняет директор РЦДО.

Второй этап – анкетирование у федерального тьютора. По результатам анкетирования в Коми пришел список с именами тех, кого федеральные тьюторы приглашают на образовательную сессию. Эта двухнедельная сессия состоялась в Москве в мае. Две недели педагогов погружали в иной мир, отличный от классической педагогики, с большим количеством игр, квестов, тренингов, которые они потом будут применять на занятиях с детьми. Были в программе и хордовые дни, когда каждый педагог изучал только выбранное направление на базе уже существующих технопарков. К примеру, если лучший Hi-tech-центр создан в Пензе, то четыре будущих преподавателя Hi-tech-цеха туда и поехали. Если лучший медиаквант – во Владимире, то педагогов-медийщиков повезли именно туда.

На четвертом, заключительном этапе педагоги готовили несколько образовательных кейсов и сдавали их на проверку федеральным тьюторам. И только после этого принималось решение, готов человек работать в «Кванториуме» или нет. Руководить технопарком будет заместитель директора РЦДО по развитию технопарка Юрий Ребров.

Запись детей в «Кванториум» и другие кружки начнется 14 августа с 9 утра на первом этаже Республиканского центра дополнительного образования по адресу: Сыктывкар, ул.Коммунистичес-кая, 3.

– Мы обычно запись на кружки всегда начинаем в понедельник. Так в прошлом году родители начали занимать очередь в воскресенье с обеда. Наплыв родителей большой. Но труднее всего бывает им объяснить, что мы принимаем детей только с восьми лет. Многие убеждают нас, что их шестилетние дети талантливы и сообразительны. Хочу сразу предупредить: у нас есть свои инструкции и правила, у нас не школа для одаренных малышей, и дошколят мы на бюджетные места не берем, – предупреждает директор РЦДО.

Однако отчаиваться родителям не стоит: на платной основе в технопарке будет действовать Юни-квант – направление для малышей с четырех лет. С детьми будут заниматься техническим развитием. Однако это направление будет запущено позднее, вероятно, после Нового года. Детей там будут развивать до семи лет, а дальше они уже смогут поступить в бюджетную группу начального технического моделирования, после которой выбирать направление по желанию.

Галина ГАЕВА

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