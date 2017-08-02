Педагоги допобразования получат прибавку к зарплате

В республике выполнено поручение президента России по повышению зарплаты педагогам дополнительного образования детей. С 1 июля текущего года увеличены размеры повышения окладов педработникам системы дополнительного образования детей: за наличие первой квалификационной категории – с 20 до 45 процентов, за наличие высшей – с 30 до 60 процентов.

Об этом главе республики Сергею Гапликову доложила заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

– В рамках исполнения указов президента России и вашего поручения, Сергей Анатольевич, заработная плата педагогов дополнительного образования детей должна быть доведена по итогам текущего года до 95 процентов, а в 2018 году – до 100 процентов от средней заработной платы учителей, которая сегодня составляет около 43 тысяч рублей. Соответствующая работа была проведена, и уже с началом нового учебного года педработники учреждений допобразования получат ощутимую прибавку к зарплате, – сообщила Наталья Михальченкова.

Для решения поставленной задачи постановлением правительства Коми внесены изменения в постановление «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми». В соответствии с этими изменениями с 1 июля 2017 года заработная плата у педагогов первой категории увеличится в среднем на 21 процент, высшей категории – на 23 процента.

– Это существенная финансовая поддержка для людей, которые посвятили свою жизнь работе с детьми, развитию их творческих способностей, духовному воспитанию. Это также дополнительная мотивация для педагогов, которые заинтересованы в повышении уровня квалификации. Системная работа по повышению зарплат работников бюджетной сферы в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина безусловно будет продолжена, – отметил Сергей Гапликов.

Пресс-служба главы Коми

Фото rkomi.ru