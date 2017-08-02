Оргкомитет «Победа» рассмотрел проблемные вопросы ветеранов

Члены очередного заседания республиканского оргкомитета «Победа» обсудили вопросы медпомощи ветеранам и привлечения пожилых людей к физкультуре и спорту. Минздрав Коми взял на заметку замечания от совета ветеранов, а минспорт – креативное предложение от минобраза.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин доложил, что система медобслуживания ветеранов Великой Отечественной, вдов участников войны и других льготников из этого разряда в республике отлажена. Они направляются в специализированные медучреждения, регулярно проводятся диспансерные осмотры, в том числе методом выезда медицинских бригад на дом, действуют 28 патронажных бригад для медпомощи на дому и доставки лекарств, и своевременное снабжение лекарствами находится на постоянном контроле министерства. Кроме того, при минздраве Коми есть совет по вопросам медобслуживания ветеранов войны и граждан пожилого возраста.

Председатель республиканского совета ветеранов Людмила Жукова сообщила, что совместно с сотрудниками минздрава был проверен ряд медучреждений в Усть-Вымском, Сыктывдинском районах, Сыктывкаре, посещались ветераны. Условия для медпомощи ветеранам действительно созданы хорошие. Но отдельный мониторинг совета показал, что не все услуги предоставляются так, как должно, и касается это здоровья жителей Коми в целом.

– В частности, из Усть-Куломского района нам ответили, что у них в аптеках в апреле и мае были полупустые витрины. Большие проблемы с тест-полосками, а в Керчомской больнице даже не делали ЭКГ, потому что была не та бумага. В Пожеге не было антибиотиков и некоторых других жизненно необходимых лекарств. В некоторых районах есть проблемы с записью к врачам через регистратуру, а через интернет не каждый гражданин, которому под 90 лет, сможет записаться, – рассказала Людмила Жукова. – В Ижемском районе бывает, что пациент приезжает в райцентр и ждет бесплатной услуги в гостинице по три дня. А если платно – то хоть сейчас, но дорого. Есть факт, что одна пациентка израсходовала так 35 тысяч рублей. Жители Удорского района могут сдать анализы на биохимию только в Усогорске, в поселках это невозможно. Есть жалобы, что онкобольные по три-четыре месяца не получают лекарств. Есть проблемы и по линии соцстраха – со своевременным обеспечением памперсами.

Зампред правительства Коми Наталья Михальченкова поблагодарила Людмилу Жукову за системную диагностику:

– Я так поняла, эти проблемы встречаются в целом при реализации закона об охране здоровья граждан. Убеждена, что деятельность в отношении ветеранов, инвалидов, находящаяся на отдельном внимании, организована и исполняется. Но, может, имеет смысл пригласить Людмилу Александровну в общественный совет при минздраве? Такие организации ведь и создаются для своевременной диагностики проблемных вопросов.

Дмитрий Березин ответил, что Людмила Жукова уже подала заявление о включении в общественный совет, вопрос рассматривается. И со всеми озвученными фактами он, конечно, разберется и уже сделал бы это к заседанию, если бы был оповещен об этом заранее. Пока же он заверил, что, если узнает хоть об одном случае предоставления платных услуг в ущерб госгарантиям в отношении ветерана, разбор полетов с ответственными лицами будет серьезным.

Кроме того, на заседании обсудили тему привлечения пожилых жителей республики к занятиям физкультурой и спортом. По словам министра спорта Коми Николая Бережного, регулярно занимаются физкультурой более четырех тысяч граждан солидного возраста. И число их год от года растет. Для пожилых проводится спартакиада по восьми дисциплинам, есть возможность участвовать в сдаче норм ГТО, различных соревнованиях. Самыми популярными у пенсионеров являются скандинавская ходьба, волейбол, лыжные гонки, хоккей, шашки и шахматы.

Анна ПОТЕХИНА