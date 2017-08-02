Закон о фонде долевого строительства защитит права граждан

Глава Республики Коми прокомментировал закон о создании фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, подписанный президентом России Владимиром Путиным.

– Проблема обманутых дольщиков характерна для многих регионов страны. В Республике Коми такие ситуации, к сожалению, тоже были. Как в случае с четырьмя недостроенными домами по улице Ручейной и Нагорному проезду. Эта неприятная ситуация досталась нам по наследству, но мы сумели найти выход из нее. И эти объекты планируется завершить, – отметил глава Коми. – Уверен, что закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволит гарантировать права дольщиков, существенно ограничить риски и потери при банкротстве застройщика и придать новый импульс развитию строительной отрасли.

В соответствии с законом на смену страхованию и банковскому поручительству ответственности застройщиков, привлекающих средства граждан в жилищное строительство, придет государственный компенсационный фонд защиты дольщиков. Одной из ключевых функций фонда является формирование компенсационного фонда за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства на основании законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Закон утверждает полномочия и функции фонда, устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, а также возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства застройщика. По информации Минстроя России, в полную силу фонд заработает в текущем году. За три месяца он будет преобразован в публично-правовую компанию, что обеспечит дополнительную прозрачность деятельности фонда.

Сергей Гапликов также подчеркнул, что в республике на особом контроле находится и выполнение другой приоритетной задачи, поставленной президентом России, – переселение граждан из аварийного жилья.

– Нам удалось в буквальном смысле вытащить программу, которая еще три года назад была фактически на грани провала. При этом перед муниципалитетами поставлена задача не просто реализовать программу, выполнив все ее этапы и показатели, но прежде всего реализовать ее качественно. Жилье, которое мы строим в рамках программы для людей, переселяющихся из аварийных бараков, должно быть безопасным и комфортным. Поэтому во время рабочих поездок в районы я лично контролирую ход строительства жилья и жестко спрашиваю с руководителей муниципалитетов за допущенные недоделки, – заявил руководитель региона.

Пресс-служба главы Коми

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА