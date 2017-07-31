Триумф Татьяны Худяевой на «Тавриде»

Сыктывкарка – в числе лучших участников главного молодежного форума страны

С 11 по 17 июля в Крыму прошла вторая смена одного из крупнейших всероссийских молодежных образовательных форумов «Таврида». Форум проводится в третий раз, его посещают именитые гости, в качестве экспертов работают лучшие специалисты в своих областях. По итогам участия во второй смене отличилась выпускница СГУ имени Питирима Сорокина Татьяна Худяева. Девушка оригинально подошла к выполнению конкурсного задания и была приглашена в «Творческую команду страны» на седьмую смену, которая пройдет на форуме впервые.

Во второй смене участвовали молодые художники, скульпторы и искусствоведы – почти полтысячи человек со всей России. Для попадания в число этих счастливчиков нужно было выполнить творческое задание, написав эссе на заданную тему. Получившая в этом году диплом бакалавра по направлению «Народная художественная культура», Татьяна Худяева отобралась на «Тавриду», порассуждав на тему «Музей будущего».

– Отбор прошли еще две девушки из Коми – Юлия Тчанникова и Александра Порошкина. Конечно, все рады, ведь попасть на «Тавриду» – мечта для многих молодых людей в России. Я осталась под большим впечатлением от форума. Понравилась образовательная часть, она была сильная и разнообразная, иногда я разрывалась и не знала куда пойти. Больше всего запомнились лекции искусствоведа Ольги Свибловой, она нас сильно мотивировала, можно сказать, вправила мозги, рассказав о сегодняшнем положении дел в культуре. Дала направление, куда двигаться, объяснила, что лучше делать, если мы чего-то хотим добиться. Я была на площадке «фэшн-авангард» у молодого дизайнера Кирилла Минцева, он нас учил, но больше всего мотивировал и давал свободу для творчества, – рассказала Татьяна Худяева.

По сложившейся на форуме традиции участников разбивают на так называемые «пятнашки», изначально в этих группах было по пятнадцать человек, но, как отметила собеседница издания, на второй смене третьего форума все «пятнашки» состояли из меньшего количества молодых людей.

– Где-то было двенадцать человек, где-то тринадцать, но большего количества не видела. Поначалу отношения с ребятами были непонятные, но потом начали вместе куда-то ходить, общаться. В итоге так сдружились, что в последний день перед отъ-ездом сидели и до четырех утра рассказывали друг другу смешные истории. Потом некоторые ребята даже плакали, я сказала, что не вижу смысла прощаться, потому что Земля круглая и если мы захотим, то все равно когда-то встретимся. Еще такой момент был, что на прощание нужно было подарить кораблик человеку, который из другого города в твоей «пятнашке». Мне, по-моему, больше всех корабликов подарили, я не была к этому готова и даже сама расплакалась, отношения в команде были очень теплые, – поделилась впечатлениями Татьяна Худяева.

К творческому заданию на площадке «фэшн-авангард» художница также подошла оригинально, изготовив костюм медузы (на фото). А вот приглашение участвовать в седьмой смене получила в большей степени за журналистскую работу.

– Нам говорили, что мы можем попасть на творческую смену, которую посвятят Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Для этого нужно было либо нарисовать стикер, посвященный «Тавриде», либо выполнить одно из других заданий. Я решила взять интервью у мальчика по имени Феликс. Это сын одного из экспертов форума, который растет в творческой среде. Было интересно пообщаться с ребенком, который вращается в этой среде, пропитан ею, – сказала победительница.

На конвейере проектов, по ее словам, участвовало восемьдесят человек, финалистами стали девятнадцать, а триумфаторов было всего трое.

– Кто-то приехал отдыхать, а кто-то активно участвовал в жизни форума, – объясняет секрет успеха Татьяна Худяева.

Теперь девушка готовится к седьмой смене, она говорит, что, еще будучи на всероссийском слете молодежи, мечтала оказаться там вновь. Седьмая смена пройдет с 20 по 26 августа, уже известно, что на нее поедут и лучшие участники форума прошлых лет. Все они будут разрабатывать программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и из личного архива Татьяны ХУДЯЕВОЙ