День ВМФ в Сыктывкаре отпраздновали скромно

Традиционно в последнее воскресенье июля российские моряки отметили День Военно-морского флота. В отличие от предыдущих лет, когда праздник для моряков устраивали в Финно-угорском центре или на городском пляже, на этот раз в столице Коми его отметили скромно, ограничившись митингом, возложением цветов и проездом автоколонны.

На торжественном митинге у памятника «Скорбящий воин» моряки вместе с семьями почтили память павших товарищей. Выступая перед собравшимися, руководитель Коми региональной общественной организации ветеранов ВМФ Михаил Габов сообщил, что после трудных девяностых былая слава морского флота возрождается.

– С 2012 года в надводных силах по тридцать-сорок кораблей различного класса спускается на воду, в рядах морской пехоты идет пополнение тяжелой и стрелковой техникой. На 48 процентов модернизировался подводный флот со времени СССР, морская авиация оснащена по последнему слову техники. Наша республика не остается в стороне. Силами нашей организации, городского военкомата, региональным отделением ДОСААФ России мы воспитываем физически и морально наших призывников. Россия сегодня может дать достойный отпор, защитить суверенитет и активно борется с терроризмом, – заключил Михаил Габов под громогласное моряцкое «ура!».

На митинге в качестве почетного гостя выступил старшина первой статьи Балтийского флота Авенир Низовцев, который с 1951 по 1956 год служил тральщиком. Он пожелал морякам «семь футов под килем», сказав, что на Земле должен быть мир всегда, но, если будет надо, российские моряки поднимут якоря и придут на помощь любому государству.

Память погибших на службе моряков почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Скорбящий воин» и мемориалу «Вечная слава». После чего Михаил Габов попросил неравнодушных записываться в ряды активистов общественной организации ветеранов ВМФ, которую он возглавляет. Среди пожелавших вступить в организацию оказался и ведущий научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, главный редактор журнала «Арт» кандидат филологических наук Павел Лимеров. Он служил на Тихоокеанском флоте в 1977-1980-х годах.

Финалом празднования Дня ВМФ в Сыктывкаре стал автопробег по городу с развевающимися Андреевскими флагами.

Ярослав СЕВРУК

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