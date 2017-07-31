Фермеров позвали в кооперацию

Объединение открывает сельхозпроизводителям новые возможности для выхода на рынок

Мелкие крестьянские хозяйства в Коми испытывают большие трудности с переработкой, доставкой и сбытом своей продукции. Тягаться с крупными производителями им не под силу, но и объединяться в кооперативы, чтобы решать проблемы сообща, сельчане не спешат – каждый хочет сам быть хозяином, а не «работать на других». Убедить фермеров и глав личных подсобных хозяйств в неоспоримых преимуществах сельхозкооперации постарались представители республиканского министерства сельского хозяйства и потребительского рынка на организованном в Общественной приемной главы Коми круглом столе. Разговор получился конструктивным и обнадеживающим.

«Пропуск» на прилавок

Обсуждение темы модератор встречи – экс-министр сельского хозяйства, а ныне член Общественного совета при минсельхозе Сергей Чечеткин начал с рассуждения о том, что мешает фермерской продукции попадать на прилавки федеральных торговых сетей.

– Федеральные торговые сети, которые заходят в том числе на территорию нашей республики, требуют, чтобы продукция фермеров выглядела красиво, была упакована в достойную упаковку. Но каждый фермер упаковать молоко, сметану, творог в достойную упаковку абсолютно точно не сможет, минсельхоз оказать поддержку всем фермерам – тоже, да это и не надо. Выход из данной ситуации: сельхозтоваропроизводители выиграют, если будут объединяться. Вместе решать многие проблемы гораздо проще. Это не просто призыв минсельхоза Коми и Российской Федерации или пожелание нашего президента Владимира Путина, под это есть деньги. Но этими деньгами можно воспользоваться только в том случае, если наши уважаемые сельхозтоваропроизводители объединятся, – подвел к главной теме встречи Сергей Чечеткин.

Пока картина по таким объединениям не радужная – в Коми зарегистрировано всего 16 сельскохозяйственных кооперативов: один кредитный, шесть перерабатывающих, семь снабженческо-сбытовых и два обслуживающих. Но реально работают лишь 12.

Как заверила первый замминистра сельского хозяйства Коми Наталья Колбасюк, все кооперативы включены минсельхозом в число получателей господдержки. Например, государство компенсирует 70 процентов затрат стоимости землеустроительных и кадастровых работ и оформления в собственность или аренду используемых земельных участков. Возмещается 40 процентов затрат на техническое и технологическое перевооружение в животноводстве.

При закупке у личных подсобных хозяйств картофеля и овощей кооперативам возвращают четыре тысячи рублей за тонну, по молоку и мясу – от 2100 до 3000 рублей за тонну.

Возмещаются затраты на оборудование площадок для забоя скота (70 процентов) и специализированного автотранспорта (40 процентов), на строительство и реконструкцию картофеле- и овощехранилищ (70 процентов). Кроме того, есть денежная выплата окончившим сельскохозяйственные учебные заведения и устроившимся работать в сельхозкооперативы специалистам (500 тысяч рублей на три года) и рабочим (300 тысяч).

По итогам 2016-го и первого полугодия нынешнего года минсельхоз оказал поддержку семи сельскохозяйственным потребительским кооперативам на общую сумму 6,5 миллиона рублей. На развитие материально-технической базы (приобретение оборудования для переработки сельхозпродукции и транспорта) выделяются федеральные и республиканские гранты. Всего было поддержано шесть проектов по переработке молока, мяса, рыбной продукции и приобретение транспорта на общую сумму шесть миллионов рублей.

Благодаря грантовой поддержке было создано два новых кооператива – в Усть-Куломском и Ижемском районах. Они стали победителями по результатам конкурсного отбора. В Ижме один миллион 680 тысяч грантовых рублей получил перерабатывающий, сбытовой, снабженческий кооператив «Здоровое питание». На эти деньги члены кооператива приобрели и смонтировали оборудование по переработке молока и обеспечили постоянной работой четырех местных жителей. Молоко закупается в личных подсобных и фермерских хозяйствах, перерабатывается и реализуется в районе.

Образец для подражания

К сожалению, представителей Ижмы на круглом столе не было, зато присутствовал представитель кооператива «Комиагрорегион» из Усть-Куломского района Иван Касев. Руководимое им объединение в минсельхозе называют образцом для подражания.

Кооператив закупает у личных подсобных хозяйств сельхозпродукцию, обеспечивает членов кооператива кормами и техникой на льготных условиях. С момента создания «Комиагрорегиона» закупка молока здесь выросла в семь раз, мяса – в два с половиной раза. 100 процентов сырого молока кооператив продает населению, 65 процентов мяса и 50 процентов картофеля и овощей поставляет в бюджетные учреждения.

Разумеется, развитию кооператива сильно помогла господдержка.

– Из федерального бюджета на реализацию трех проектов выделено по 320 тысяч рублей, из регионального – один миллион 200 тысяч, из муниципального – 150 тысяч рублей. На грантовые средства была приобретена автолавка, в рамках реализации малого проекта создан пункт приема молока. Здесь есть оборудование, определяющее качество молока, и пастеризационная установка на 500 литров. Местные власти в рамках имущественной поддержки передали нам комплекс стоимостью 2,5 миллиона, – рассказал Иван Касев.

В итоге за три года работы кооператив выплатил 309 тысяч рублей отчислений в пенсионный фонд, фонд соцстрахования и налогов в бюджеты разных уровней. За 2016 год средний доход личного подсобного хозяйства от сданной продукции составил порядка 230 тысяч рублей. Создано три постоянных рабочих места – тракториста, водителя и ветеринара.

Сейчас в планах членов объединения не просто закупать продукцию у личных подсобных хозяйств, обеспечивая их тем, в чем они нуждаются, но и формировать долгосрочные заказы на поставку продукции, а также заниматься дальнейшим обновлением материально-технической базы.

– Можно стонать, что на селе работать негде и заработать не на чем, а можно не сидеть сложа руки и делать дело. Вот вам, пожалуйста, пример, – от души похвалил докладчика Сергей Чечеткин. – Набор техники, который приобрел на средства господдержки кооператив, стоит два с половиной миллиона: трактор, сеялка, тележка. То есть кооператив стал собственником имущества на 2,5 миллиона рублей и платит правительству республики аж целую тысячу рублей в месяц. Правительство понимает, что оно никогда стоимость этого набора техники не вернет, но и не ставит такой задачи. Оно говорит: «Ребята, мы будем смотреть, чтобы эта техника работала хорошо и рачительно. У нас многие сельчане в состоянии держать одну-две-три коровы, а заготовить сено вручную попробуй». Вот, пожалуйста, кооператив оказывает такую услугу. Создано три новых рабочих места. Какой фермер может себе позволить платить ветеринару достойную зарплату? А кооператив – пожалуйста. Это та услуга, которая всем нужна, и не только членам кооператива. А кто им помог? Иван Касев – создав такой кооператив. Есть инициативный человек, он поставил перед собой такую задачу и дальше будет двигаться. Мы заинтересованы, чтобы такие инициативные люди, получив поддержку, вовлекали остальных в трудовой процесс. Чтобы не стонать, не клянчить копейку у государства, а самому ее зарабатывать.

Похвалила руководителя «Комиагрорегиона» и начальник отдела малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями минсельхоза республики Елена Кузнецова:

– Большое спасибо Ивану Касеву – с этим кооперативом вообще нет проблем: сами организовались, провели общее собрание, изучили нормативку, получили гранты через минэкономразвития, закупили скот, который раздали личным подсобным хозяйствам. А затем в том же году обратились за господдержкой в минсельхоз, через администрацию Усть-Куломского района. Они большие молодцы.

Жизнь подталкивает

Склоняется к созданию кооператива и глава крестьянско-фермерского хозяйства из Койгородского района Николай Каргин. 14 лет назад у него все начиналось с 20 бычков, а сейчас в хозяйстве уже 125 голов крупного рогатого скота.

По словам Николая Каргина, изучив законодательство, он понял, что сельхозкооперация – самая выгодная ступень развития сельского хозяйства. Сейчас глава КФК уже практически создал самостоятельные подразделения: выращивание крупного рогатого скота, переработка мяса, реализация и торговля. Правда, с последним у фермера пока большие проблемы.

– Когда торговали на площадке «под часами» (ярмарку выходного дня рядом с республиканским бассейном мэрия по предписанию ГИБДД перенесла на территорию старого рынка – ред.), проблем у нас не было, все реализовывали. Сейчас я планирую создать фермерский рынок либо в Сыктывкаре, либо в Выльгорте, где я уже нашел землю. Это земля сельхозназначения, если сумею ее перевести, значит, что-то получится. У меня две просьбы к минсельхозу: помочь в оформлении документов и регистрации сельхозкооператива и помочь в реализации фермерской продукции, – обратился фермер к представителям министерства.

– В любое время приходите, все вам по полочкам разложим, всем поможем, подскажем, – незамедлительно откликнулась на просьбу замминистра Наталья Колбасюк. – Что касается реализации фермерской продукции, то мы тесно работаем с администрацией Сыктывкара. У нас сейчас семь площадок, которые предложены для организации сельскохозяйственной ярмарки выходного дня.

Усть-куломские единомышленники

Замглавы администрации Усть-Куломского района Елена Стяжкина рассказала еще об одном успешном сельхозкооперативе «Усть-Куломский», которое занимается разведением скота мясной породы. Руководит им Алексей Тимушев. В какой-то момент продукции стало не хватать и пришлось даже везти ее из соседнего Корткеросского района. В то же время два СПК – «Пожег» и «Помоздино» – испытывали трудности с реализацией выбракованного скота. Руководители предприятий собрались, выслушали проблемы друг друга и решили объединиться. Созданный кооператив стал скот выкупать у своих членов и населения и торговать продукцией на ярмарках, а также снабжать бюджетные учреждения. За прошлый год было реализовано восемь тонн мяса 20 бюджетным учреждениям.

За пять лет выручка кооператива выросла в три с лишним раза – с 3,6 миллиона рублей в 2012 году до 11,8 миллиона в 2016-м. Увеличилась и господдержка. Причем не только денежная, но и материально-техническая. Например, местная администрация передала здания для цеха по переработке мяса. Благодаря льготной арендной ставке эти помещения обойдутся кооперативу в шесть-семь тысяч рублей в год вместо 300 тысяч. Правда, здание нуждается в капремонте. Чтобы построить цех по переработке мяса, потребуется 10 миллионов рублей. Львиную долю средств – шесть миллионов кооператив надеется получить в виде господдержки, два миллиона – его собственные средства и еще два миллиона придется брать в кредит.

Преображенная Преображеновка

Курирующая эту сферу начальник отдела малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями Елена Кузнецова подчеркнула, что получать господдержку можно неоднократно, но нельзя создавать кооператив исключительно ради грантов – у людей должно быть понимание, ради чего они объединяются. В качестве примера сотрудница министерства привела Липецкую область, где в каждом поселении создано по нескольку кооперативов.

Все началось с того, что заступивший на пост липецкий губернатор, изучая состояние дел в области, пришел в ужас от того, что основной доход в бюджет региона приносит единственное предприятие. Если с ним что-то случится, то регион может стать банкротом. И тогда глава области принял решение развивать сельские поселения путем кооперации. Сейчас там почти все личные подсобные хозяйства объединены в кооперативы, поэтому нет никакой безработицы. В кооперативах по 50-100 человек.

Для наглядности участникам круглого стола показали фильм о липецком селе Преображеновка, которое благодаря развитию сельхозкооперации из всеми забытой глубинки превратилось в самое благоустроенное селение России. Примечательно, что, когда жизнь здесь наладилась, сюда пришел инвестор и построил ферму по выращиванию индюков.

Фильм действительно всех впечатлил, и практически все присутствовавшие на встрече фермеры заявили, что не прочь объединиться, главное – найти единомышленников, на которых можно положиться. Но, к сожалению, как заметил начинающий фермер из Сыктывдинского района Николай Юрковский, «чаще двое начинают работать, а остальные просто хотят подсесть».

Большинство высказанных фермерами предложений вошли в итоговую резолюцию круглого стола. В частности, предлагается снизить для сельскохозяйственных кооперативов налогообложение, создать льготные условия получения кредитов, минимум в десять раз увеличить размер господдержки кооперативов (сейчас в республике выделяется один миллион рублей в год). Кроме того, прозвучал призыв ко всем кооперативам скинуться на юриста, который помогал бы им в ведении дел, а энергетиков попросили снизить плату за присоединение к электрическим сетям, которое нынче обходится сельхозпроизводителям в дорогую копеечку.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА