Инноваторов поддержат финансово

Жители Коми, имеющие интересные научно-инновационные идеи, могут принять участие в республиканском конкурсе. Заявку и все необходимые материалы на конкурс инновационных проектов необходимо отправить до 30 сентября.

Проводит конкурс министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми совместно с академией госслужбы. В качестве участников приглашаются как физические, так и юридические лица, коллективы авторов. Определяя победителя, конкурсная комиссия будет учитывать, в частности, имеет ли научно-инновационная идея аналоги в республике и России в целом, если да – то превосходит ли эти аналоги, профессионализм и квалификацию авторов идеи, наличие рыночной потребности в реализации этой идеи, ее актуальность для развития экономики и социальной сферы Коми.

Победы и премии присуждаются в четырех номинациях: «Лучшая научно-инновационная идея» (призовой фонд 50 тысяч рублей), «Лучший инновационный проект» (100 тысяч рублей), «Лучший проект организации инновационной инфраструктуры» (100 тысяч рублей), «Лучшая научно-инновационная работа молодого ученого республики» (100 тысяч рублей).

Подробно о том, как принять участие в конкурсе, – на сайтах минпрома Коми и академии госслужбы.

Анна ПОТЕХИНА