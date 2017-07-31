Конкурс для «Народного бюджета»

Народные проекты от жителей Коми примут участие во всероссийском конкурсе. Первым из заявленных проектов от региона стал этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми», прошедший 1 июля в селе Подчерье, на территории городского округа Вуктыл.

О всероссийском конкурсе реализованных проектов по инициативному бюджетированию российский Комитет гражданских инициатив объявил в апреле этого года.

Напомним, инициативное бюджетирование – участие всех граждан в решении вопросов, касающихся расходования средств на социальную сферу, спорт, культуру, благоустройство населенных пунктов, – продвигается в России уже несколько лет. Формы участия населения в распределении бюджетных средств в разных регионах разные. В Коми инициативное бюджетирование обрело форму проекта «Народный бюджет», который реализуется с 1 июля 2016 года с подачи главы региона Сергея Гапликова. То, как в республике идет работа в этом направлении, уже высоко оценил Всемирный банк, который совместно с Минфином России содействует реализации подобных практик в стране.

Уже год на уровне сельских поселений Коми проводятся сходы, где местные жители обсуждают, что необходимо сделать на территории, где они живут, после чего при поддержке специалистов составляется проект, отправляется заявка на его финансирование из республиканского бюджета. Например, в Сысольском районе на данный момент реализовано уже шесть проектов в рамках «Народного бюджета», в частности прошло благоустройство территории возле музея Ивана Куратова, заменены окна в одном из детсадов, отремонтированы тротуары в райцентре, проведен народный обрядовый праздник «Гажа валяй».

Другой обрядовый праздник – этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми», прошедший в Подчерье, решено было заявить на всероссийский конкурс, поскольку этот проект подчеркивает национальную составляющую нашего региона, и такие мероприятия пока достаточно редки для практик российского инициативного бюджетирования. Средства, полученные на реализацию этого проекта в рамках «Народного бюджета» (397 тысяч рублей, 170 тысяч из них – из республиканского бюджета, 75 тысяч – из местного, остальное – помощь от бизнеса), были направлены в первую очередь на обустройство территории, где проводится фестиваль, на который приезжает большое количество гостей. Были закуплены шатры, установлены скамейки, сценическая площадка, кроме того, организована дегустация блюд национальной кухни.

Возможно, в скором времени для участия в конкурсе будет заявлено еще несколько народных проектов, реализованных в Коми до наступления 15 августа, когда заканчивается сбор заявок. До этого же времени можно отметить понравившийся проект на сайте budget4me.ru. По итогам народного голосования выберут 25 проектов, из которых к 29 августа комиссия отберет три. Будут вручены три премии по 100 тысяч рублей в номинациях «Общественное партнерство» (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса), «Общественное участие» (насколько много граждан приняло участие в реализации), «Самый оригинальный проект».

Анна АЯНОВА

Фото vk.com