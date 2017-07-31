Депутаты заступились за жителей сыктывдинских заречных поселений

Переправа в местечке Алешино должна стать бесплатной для жителей села Озел и деревни Сейты. Такое логичное решение многолетней проблемы предложили участники состоявшегося в конце прошлой недели рабочего совещания в бюджетном комитете Госсовета Коми, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, переправа в Алешино находится в черте Сыктывкара, поэтому уставом городского округа предусмотрены дополнительные льготы для жителей городского заречного поселка Седкыркещ. Администрация столицы перечисляет субсидию напрямую перевозчику, местным посельчанам выдаются проездные, которые они предъявляют на пароме. Личный легковой автотранспорт переправляется по льготной цене. А вот жителям Озела и Сейты не повезло – их поселения входят в состав Сыктывдинского района, так что льготы им не полагаются. Со своей бедой на протяжении многих лет они стучатся во все инстанции.

Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, один только разовый проезд в Сыктывкар на машине обходится жителям этих поселков более чем в тысячу рублей.

– Таким образом, если человек ездит на работу в город, его расходы только на переправу могут достигать 20 тысяч рублей в месяц, – привел расклад парламентарий. – Оптимальным решением проблемы является субсидирование пассажирских перевозок за счет средств Сыктывдинского района, – заявил Степан Чураков.

Присутствовавшие на совещании представители прокуратуры подтвердили, что вопрос решаемый, главное – правильно оформить все необходимые документы и принять их на заседании совета района. Депутаты рекомендовали администрации Сыктывдина к сентябрю доработать и принять порядок субсидирования льготного проезда через реку жителей Озела и Сейты, а правительству Коми – рассмотреть возможность строительства понтонного моста через Вычегду в местечке Алешино.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА