В Нившере освятили купола

В празднование Дня крещения Руси, 29 июля, в корткеросском селе Нившера освятили купола строящегося храма. Обряд совершил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Напомним, строительство храма Святителя Василия Великого в Нившере началось три года назад. Храм на малой родине решил возвести на свои средства уроженец Нившеры, а ныне рижский частный предприниматель Василий Михайлов.

– Я всегда остаюсь нившерцем, – рассказал он «Республике». – Уже много лет живу в Риге, но обязательно несколько раз в год приезжаю на малую родину. В районе у меня двадцать шесть двоюродных братьев и сестер и множество других родственников. Они и помогают мне в строительстве церкви. Я часто путешествую по Европе и обратил внимание, что даже в небольших городках есть храмы. И решил, что Нившера тоже заслуживает того, чтобы в селе появилась красивая церковь. Та, что стояла здесь до революции, до наших дней не сохранилась.

Размеры будущего храма – 25 на 17 метров. Колокольня будет высотой около тридцати метров. Рядом с храмом идет строительство двухэтажного дома священника. Под крышей вместительного здания также разместятся воскресная школа и трапезная. Местечко в Нившере, на котором будет стоять церковь, издавна называется Рай.

Также 29 июля архиепископ освятил купола на восстанавливаемой церкви в корткеросском селе Богородск (на снимке).

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.сом