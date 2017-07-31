Сысольский район осваивает грант главы Коми

В Сысольском районе активно ведется подготовка ко Дню республики. Реализация проектов стала возможной благодаря победе в конкурсе на грант главы Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования Дня образования республики.

Как сообщили в администрации Сысольского района, в рамках реализации гранта в Визинге обустроен подъезд к дворовой территории многоквартирного дома по улице Школьной, сделаны тротуар и перильное ограждение. Завершаются работы по устройству пандуса к дому 42 по улице Советской.

В полном объеме выполнены работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения на объекте «Универсальная спортивная площадка». Трубопровод проложен, подключен к балкам МАУ «Центр спорта». В настоящее время направлена заявка в ОАО «Водоканал» для осуществления подключения к сети водоснабжения.

В праздничные дни ключевым мероприятием в Сысольском районе станет межрегиональный молодежный этнофольклорный фестиваль «Кӧйдыс» (18-20 августа). Помимо фольклорной программы фестиваль включает в себя проведение межрайонных сельских спортивных игр: соревнований по троеборью косарей, механизаторов, дояров и силовому троеборью (тягание телеги, приседание с мешком, рывок гири). На сегодня поступили заявки от пяти районов – Прилузского, Койгородского, Корткеросского, Сыктывдинского и Сысольского. Сформированы команды из десяти человек и судейская бригада. Кроме того, фестиваль порадует ярмаркой – торговлей изделиями мастеров декоративно-прикладного творчества. Подано 17 заявок от мастеров декоративно-прикладного творчества из Республики Коми, Архангельска, Вологды и Кирова для участия в мастер-классе и продаже сувенирной продукции.

В рамках реализации гранта главы в Сысольском районе также обустраивается игровая площадка «Сказочный киноостровок» в селе Визинга, ремонтируется тротуар с установкой перильных ограждений на подъезде к Визингской школе №1. На дороге местного значения Визинга (Луч) – Горьковская появится автостоянка, проводится ремонт уличного освещения на центральной площади Визинги, будет обновлена кровля детского сада №8 в Визинге и Дома культуры в селе Куратово.

Пресс-служба правительства Коми