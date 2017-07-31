Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск!

ВДВ всегда были, есть и будут элитой наших войск. Гордое звание «десантник» всегда будет вызывать заслуженное уважение в обществе и манить мальчишек особой романтикой. Но десантные войска – это прежде всего отвага, мужество, стойкость, суровые будни, тяжелые тренировки, четкое выполнение боевых задач и готовность пожертвовать всем ради Родины.

Эти качества демонстрировали наши деды в Великую Отечественную войну, эти качества необходимы и сегодня, в мирное время, когда десантники, защищая интересы страны, выполняют самые сложные и ответственные задания.

Среди жителей нашей республики немало тех, кто проходил службу в Воздушно-десантных войсках. Поэтому каждый год в этот день проходят праздничные мероприятия, которые собирают очень много участников. Заслуживает всеобщего уважения и большой вклад ветеранов-десантников в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Желаю всем, кто служил и служит сейчас в ВДВ, крепкого здоровья, силы духа, стойкости и мужества, счастливой жизни и мирного неба над головой!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми