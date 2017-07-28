Земля для Севастополя

Городу-герою передали капсулу с частицей Коми

28 июля в Сыктывкаре стартовал патриотический автопробег, посвященный 90-летию служения Отечеству ДОСААФ России «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущем». Комбинированный пробег в Коми, который начался 5 июля во Владивостоке и завершится в Севастополе, торжественно стартовал от мемориального комплекса «Вечная слава».

Как рассказал «Республике» руководитель отделения ДОСААФ в Коми Эдуард Мостовой, пробег является комбинированным, потому что в разных регионах он будет проходить с применением различного транспорта: от самолетов до коней.

– Активно к этому важному делу подключились и казаки, поэтому конный пробег тоже состоится. С каждого места берут немного земли в капсулу, которая потом аккумулируется в городе-герое Севастополе и на этом месте будет воздвигнут памятник, посвященный павшим и ныне живущим участникам Великой Отечественной войны, – рассказал Эдуард Мостовой.

Пробег, по его словам, продлится пятьдесят дней, движение будет осуществляться только в светлое время суток. Всего будет задействовано 82 региона.

До начала церемонии с выстроившимися около Вечного огня ветеранами и тружениками тыла шутил находящийся в явно приподнятом настроении помощник военного комиссара Коми генерал-майор Анатолий Иванов.

– Мне через 32 года будет сто лет, всех приглашаю на свой юбилей, – сказал он ветеранам.

Чуть позже он одним из первых взял слово и, поздравив присутствующих с юбилеем ДОСААФ России, рассказал, что в почетном карауле стоят два молодых человека, которые представляют новое всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия», насчитывающее в Коми уже более тысячи человек.

После объявленной минуты молчания слово дали участнику Великой Отечественной войны Василию Ивановичу Стрекалову. Ветеран пожелал успехов участникам автопробега, отметив, что ДОСААФ – великая кузница патриотов России и подготовки молодых ребят к службе в армии.

– Мы – ветераны Великой Отечественной войны благодарны президенту России Владимиру Путину за доверие в проведении этой акции. В добрый путь, – сказал Василий Стрекалов, получив после своей речи из рук Эдуарда Мостового медаль «90 лет ДОСААФ» за неоценимый вклад в оборону Отечества.

После чего под торжественную музыку ветеран передал капсулу участникам автопробега через почетный караул. Состоялось возложение цветов к Вечному огню, и колонна тронулась по улице Коммунистической в сторону Сысольского шоссе, а дальше в село Выльгорт.

Ярослав СЕВРУК

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