Олег Блохин назначен заместителем министра

26 июля министр внутренних дел Коми Виктор Половников представил личному составу своего заместителя – Олега Блохина. Новый замминистра будет курировать два направления деятельности ведомства: штабную работу и тыловое обеспечение.

Олег Блохин родился в 1968 году в Ленинградской области. Окончил Военный инженерный Краснознаменный институт имени Можайского и Сыктывкарский государственный университет по направлению «Юрис-пруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. За 23 года службы в органах внутренних дел Олег Блохин занимал различные должности в штабных подразделениях и госавтоинспекции. С 2006 года по декабрь 2016 был начальником регионального управления ГИБДД. С декабря 2016 года занимал должность заместителя начальника полиции МВД республики.

Имеет ряд государственных и ведомственных наград. В частности, награжден нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД», медалью МВД России «За доблесть в службе». Является ветераном боевых действий.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД Коми