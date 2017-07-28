В республику едут студенты из Европы, Африки, Америки и Азии

Вузы республики закончили прием заявлений поступающих на обучение по программам бакалавриата

Ход приемной кампании находится на личном контроле правительства региона, работу вузов в этом ключе проинспектировала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова. Министр посетила их с рабочим визитом, а также провела общее рабочее совещание с представителями каждого учебного заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

В СГУ имени Питирима Сорокина для приема на обучение выделено 1639 бюджетных мест по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. Прием открыт на 34 направления подготовки бакалавриата (950 бюджетных мест), специальность «Лечебное дело» (50 мест), на 20 направлений подготовки магистратуры (569 мест), на 4 специальности среднего профессионального образования (70 мест) и на 13 направлений подготовки аспирантуры (контракт). Количество бюджетных мест по сравнению с 2016 годом увеличилось на 229 мест, преимущественно за счет программ магистратуры (больше на 177) и СПО (70).

На 24 июля в университет подано 9378 заявлений. Как и в 2016 году, самым большим стал конкурс на направления подготовки бакалавриата: «Экономика» и «Менеджмент», «Юриспруденция», «Психология», «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки» и «Информационная безопасность». На направление подготовки по программам магистратуры самой популярной оказалась «Юриспруденция» по заочной форме обучения.

Среди поступающих в университет есть жители Архангельской, Вологодской, Костромской областей, Ненецкого автономного округа, а также ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Киргизии, Азербайджана.

В Ухтинском государственном университете для приема на обучение выделено 1268 бюджетных мест по очной, очно-заочной и заочной форме обучения. Прием открыт на 16 направлений подготовки бакалавриата (535 бюджетных мест на очное обучение, 153 бюджетных места на заочное обу-чение), специальность «Нефтегазовое дело» (180 мест на очное обучение, 45 – заочное обучение), на 7 направлений подготовки магистратуры (125 бюджетных мест), на 17 специальностей среднего профессионального образования (420 бюджетных мест). Количество бюджетных мест по сравнению с 2016 годом увеличилось на 44 бюджетных места, преимущественно за счет программ магистратуры (больше на 20) и СПО (50).

На 24 июля в университет подано 4934 заявления. На данном этапе приема документов, как и в 2016 году, самый большой конкурс на направления «Нефтегазовое дело» (347 заявлений), «Техносферная безопасность» (65), «Электротехника и электроэнергетика» (62).

В этом году среди поступающих в университет есть жители Архангельской, Вологодской, Курганской, Владимирской, Сахалинской областей, Ненецкого автономного округа, Камчатского края и других регионов страны. Традиционно поступают в вуз представители стран ближнего зарубежья: Казахстана, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана. Кроме того, в этом году в УГТУ подали документы представители Уганды, Филиппин, Нигерии, Молдавии, Индии, Бангладеш, Колумбии и других стран.

В Сыктывкарском лесном институте всего для приема на обучение выделено 275 бюджетных мест по очной и заочной форме обучения.

Прием открыт на 18 направлений подготовки бакалавриата. Это 265 бюджетных мест, 835 мест по договорам на оказание платных образовательных услуг и 10 бюджетных мест на направление подготовки магистратуры «Лесное дело».

На 24 июля в СЛИ подано 1875 заявлений. Всего в приемную комиссию обратились 922 человека, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. В институте отмечают заинтересованность по таким программам бакалавриата, как «Технологические машины и оборудование (профиль Машины и оборудование в лесной промышленности)», «Информационные системы и технологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия». Среди поступающих также есть абитуриенты, живущие за пределами Коми, это такие регионы, как Республика Саха, Пермский и Краснодарский край, Кировская, Нижегородская, Архангельская области.

В Коми республиканской академии государственной службы и управления популярностью пользуются программы бакалавриата: «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление». Отмечается высокая популярность некоторых направлений бакалавриата среди жителей Ижевска и Кирова.

Игорь ПЕТРОВ