В Коми впервые пройдет съезд финно-угров

Глава республики Сергей Гапликов поручил обеспечить высокую организацию форума и связанных с ним мероприятий

Участники VI съезда финно-угорских народов России увидят в Сыктывкаре культуру с национальным колоритом, а сам форум состоится в столице республики 27-30 сентября. О ходе подготовки к съезду главе Коми Сергею Гапликову доложила министр национальной политики региона Елена Ермолина.

На территории республики форум пройдет впервые. Его участники обсудят современные подходы в развитии языков, включая их информатизацию, вопросы сохранения экологии и здоровья нации, перспективы развития этнического туризма как средства возрождения и сохранения этнокультурного наследия народов. Отдельная площадка будет посвящена вопросам молодежи. Кроме того, делегаты съезда поднимут темы развития национальных СМИ, а также социального парт-нерства.

Ожидается участие более 300 делегатов и гостей из 42 субъектов России. Это общественные деятели, представители науки и культуры, образования и бизнеса, журналисты. В настоящее время миннац региона ведет организационную работу, решает вопросы по размещению участников и гостей мероприятия, площадкам для проведения секций.

– Уверен, форум вызовет живой интерес у участников и гостей. Вопросы гражданской идентичности и этнокультурного многообразия, включенные в центральную повестку съезда, сегодня крайне актуальны, – подчеркнул Сергей Гапликов. – Республика Коми является одним из лидеров финно-угорского движения. И проведение такого статусного форума в Сыктывкаре – для нас не только честь, но и большая ответственность. Прошу обеспечить высокую организацию съезда и связанных с ним мероприятий.

Уже определена культурная программа съезда. Участники увидят концерт государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа», ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы», смогут посетить выставку художников-этнофутуристов в Национальном музее Коми, большую выставку народных художественных промыслов в региональном Доме дружбы народов. Кроме того, частью культурной программы станет гала-концерт студенческого конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии», который в этом году пройдет в Сыктывкаре.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru