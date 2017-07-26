Светлана Тюрнина: «Народ поверит в курортный сбор, если он будет прозрачным»

Госдума приняла закон о курортном сборе. Он будет взиматься с 1 мая 2018 года на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Для ряда категорий предусмотрена льгота. В первый год ставка курортного сбора не должна превышать 50 рублей в сутки, а затем порог повысят до 100 рублей в сутки. Собранные таким образом средства направят на строительство, реконструкцию и благоустройство курортной инфраструктуры. Проще всего «налог на отдых» будет взимать с тех, кто останавливается в отелях или покупает туры, с «дикарей» собрать деньги будет проблематично. Станет ли курортный сбор «локомотивом» для развития инфраструктуры турбизнеса или же напротив – отпугнет россиян, намеревающихся отдохнуть внутри страны, в рубрике «Живая речь» рассуждает эксперт Общественной приемной главы Коми, заведующая сектором по связям с общественностью и инвестициям Сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань» Светлана Тюрнина.

– На мой взгляд, это дело нужное и своевременное в том случае, если все действительно будет осуществляться так, как прописано в документе.

Считаю правильным и то, что сначала необходимо опробовать введение курортного сбора в тех пилотных регионах, где курортная деятельность развита. Очень правильное решение предусмотреть льготы для определенных категорий граждан.

Действительно, курортный сбор призван помочь развитию инфраструктуры туристского бизнеса. Но он должен обязательно стать «прозрачным», а с этим у нас в стране пока напряженка. Народ не особо верит во все начинания, которые исходят сверху.

Обязательно должен быть развернутый отчет перед людьми, уплатившими этот налог, с указанием того, что на собранные деньги построено, возведено, отремонтировано, модернизировано и так далее.

Необходима серьезная работа с потенциальными плательщиками курортного сбора, по сути с каждым российским гражданином. Это и разъяснение, для чего собираются средства, и примеры того, как это работает в других странах.

Хочется верить, что действительно развитие внутреннего туризма улучшится. Хотя, безусловно, какую-то часть отдыхающих это вначале отпугнет. Особенно дополнительные расходы не понравятся тем, кто не может себе позволить роскошный отдых, приезжает на курорт на короткий срок в силу необходимости, чтобы оздоровить детей, восстановиться после болезни, зарядиться энергией южного солнца и моря.

Но есть у этого вопроса и другая сторона. Эксперимент с курортным сбором коснется южной части нашей страны, где более-менее налажен туристический поток. А как быть тем регионам, где уже несколько лет говорят о развитии внутреннего туризма, но в силу множества причин он так и остается в зачаточном состоянии? К таким регионам относится и наша Республика Коми.

Основная масса туристов резонно будет задавать вопросы: «Мы что, еще и за мошек, комаров и остальной гнус должны платить? И за северное бездорожье тоже? И за непроходимые места? И за отсутствие минимального сервиса?»

Эти вопросы можно продолжать до бесконечности. Я не говорю о тех, кто не нуждается в сервисе в принципе: рыбаках, охотниках, туристах, обожающих жить в палатке, идущих в горы и покоряющих их. Таких предостаточно в нашем краю. Но они и не нуждаются ни в чьей опеке. А вкладываться в массовый туризм в нашей республике необходимо.

Поэтому мое резюме: курортный сбор, конечно, необходим, он поможет улучшить отдых на юге, но в то же время не надо забывать и об остальных регионах. Развивать туризм нужно по всей стране, а для этого искать новые рычаги и стимулы.